Maíz: la Eeaoc hará su XXV° taller

A lo largo del encuentro, los especialistas abordarán un temario integral que comenzará con el análisis de las condiciones ambientales y su impacto sobre el cultivo. Asimismo, se presentarán resultados de rendimiento y de comportamiento de híbridos en distintos ambientes, con especial énfasis en la respuesta de los materiales frente al achaparramiento del maíz, una problemática sanitaria que plantea importantes desafíos para la producción regional.