Maíz: la Eeaoc hará su XXV° taller

La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) realizará el miércoles, de 8.30 a 16, el XXV° Taller de Híbridos y Manejo del Cultivo de Maíz, en la Sociedad Rural de Tucumán.
Con 25 ediciones, este encuentro se ha consolidado como un espacio de referencia para productores, asesores, técnicos e investigadores de la región. La jornada constituye una instancia clave para analizar los principales factores que inciden en la productividad del cultivo y para aportar herramientas técnicas que contribuyan a la toma de decisiones de cara a una nueva campaña.
A lo largo del encuentro, los especialistas abordarán un temario integral que comenzará con el análisis de las condiciones ambientales y su impacto sobre el cultivo. Asimismo, se presentarán resultados de rendimiento y de comportamiento de híbridos en distintos ambientes, con especial énfasis en la respuesta de los materiales frente al achaparramiento del maíz, una problemática sanitaria que plantea importantes desafíos para la producción regional.
El programa incluirá también aspectos vinculados con el manejo agronómico, nutricional y sanitario del cultivo, junto con el análisis de los resultados económicos del maíz. Además, se dedicará un bloque al sorgo, centrado en la genética y en las herramientas de manejo orientadas a maximizar su rendimiento.
El taller contará con la participación de Salvador Prieto Angueira, de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Santiago del Estero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y de Carlos Simón, de la EEA Las Breñas del INTA. Ambos especialistas aportarán su experiencia en temas vinculados con la ecofisiología y el manejo de los cultivos de maíz y de sorgo para la región.
La jornada representa una oportunidad para actualizar conocimientos, para intercambiar experiencias y para acceder a información técnica que contribuya a optimizar el manejo y la planificación de estos cultivos en los sistemas productivos de Tucumán y de la región del NOA.
Los interesados en asistir pueden hacerlo de manera gratuita inscribiéndose en el siguiente enlace.