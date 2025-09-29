Tucumán cerró el Campeonato Argentino de Parapente 2025 con una final exigente

Loma Bola volvió a convertirse en el corazón del parapente nacional. Más de 80 pilotos de distintas provincias y representantes de Chile, Uruguay, España y Colombia se reunieron en la Sierra de San Javier para disputar la segunda y última fecha del Campeonato Argentino 2025, que había comenzado en abril en La Rioja.
La jornada del sábado, prevista como parte de esta definición, debió suspenderse por la entrada de viento sur. “Fue fuerte y generó una masa turbulenta. Decidimos priorizar la seguridad”, explicó Matías Fortini, uno de los organizadores. Esa decisión mantuvo en vilo a pilotos y público hasta que llegó el domingo con las mejores condiciones de vuelo.
Según Fortini, la jornada del domingo “fue la mejor de las cuatro previstas para volar”. El trazado, de 62 kilómetros, unía Loma Bola con Club Sol, seguía hasta el Ingenio Fronterita y retornaba a San Pablo. Solo el 40% del plantel logró completar el recorrido, un reflejo de la exigencia técnica del trazado y del nivel de los participantes.
No se registraron incidentes ni accidentes, y muchos pilotos que aterrizaron en sectores de la quebrada de Lules y del ingenio fueron recibidos con entusiasmo por vecinos de la zona, llevándose un grato recuerdo de Tucumán.
En lo deportivo, la clasificación general del viernes ya mostraba a Eduardo Sánchez Granel como líder. En la definición del domingo, el bonaerense, actual director del equipo nacional de parapente, confirmó su dominio y se consagró campeón con 1.938 puntos. Los tucumanos Álvaro Lucero (1.917) e Ignacio Ortiz (1.916) completaron el podio.