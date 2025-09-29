Secciones
Tucumán cerró el Campeonato Argentino de Parapente 2025 con una final exigente

La última jornada en Loma Bola dejó un recorrido de 62 kilómetros que puso a prueba a más de 80 pilotos de distintas provincias y países invitados, con un alto nivel técnico y un marco seguro para la competencia.

COLORES SOBRE LOMA BOLA. Más de 80 pilotos participaron del cierre del Campeonato Argentino 2025 de parapente en la Sierra de San Javier. COLORES SOBRE LOMA BOLA. Más de 80 pilotos participaron del cierre del Campeonato Argentino 2025 de parapente en la Sierra de San Javier. Gentileza Matías Fortini
Hace 1 Hs

Loma Bola volvió a convertirse en el corazón del parapente nacional. Más de 80 pilotos de distintas provincias y representantes de Chile, Uruguay, España y Colombia se reunieron en la Sierra de San Javier para disputar la segunda y última fecha del Campeonato Argentino 2025, que había comenzado en abril en La Rioja.

La jornada del sábado, prevista como parte de esta definición, debió suspenderse por la entrada de viento sur. “Fue fuerte y generó una masa turbulenta. Decidimos priorizar la seguridad”, explicó Matías Fortini, uno de los organizadores. Esa decisión mantuvo en vilo a pilotos y público hasta que llegó el domingo con las mejores condiciones de vuelo.

Según Fortini, la jornada del domingo “fue la mejor de las cuatro previstas para volar”. El trazado, de 62 kilómetros, unía Loma Bola con Club Sol, seguía hasta el Ingenio Fronterita y retornaba a San Pablo. Solo el 40% del plantel logró completar el recorrido, un reflejo de la exigencia técnica del trazado y del nivel de los participantes.

No se registraron incidentes ni accidentes, y muchos pilotos que aterrizaron en sectores de la quebrada de Lules y del ingenio fueron recibidos con entusiasmo por vecinos de la zona, llevándose un grato recuerdo de Tucumán.

En lo deportivo, la clasificación general del viernes ya mostraba a Eduardo Sánchez Granel como líder. En la definición del domingo, el bonaerense, actual director del equipo nacional de parapente, confirmó su dominio y se consagró campeón con 1.938 puntos. Los tucumanos Álvaro Lucero (1.917) e Ignacio Ortiz (1.916) completaron el podio.

EL PODIO. Eduardo Sánchez Granel confirmó su liderazgo y Álvaro Lucero e Ignacio Ortiz se subieron al segundo y tercer escalón tras una final muy exigente. EL PODIO. Eduardo Sánchez Granel confirmó su liderazgo y Álvaro Lucero e Ignacio Ortiz se subieron al segundo y tercer escalón tras una final muy exigente. Gentileza Matías Fortini
