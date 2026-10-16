Un expediente por vejaciones y otro por exceso policial terminaron con tres condenados

Fueron dos casos que tuvieron repercusión mediática en un momento y que después pasaron al olvido. Uno de los hechos, fue nada menos que un caso de vejaciones y, el otro, de un exceso policial. Fueron cuatro los efectivos que se sentaron en el banquillos de los acusados. Sólo uno de ellos fue absuelto del delito por el que fue acusado