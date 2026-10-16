Seguridad

Un expediente por vejaciones y otro por exceso policial terminaron con tres condenados
LENTO PERO... El Ministerio Público se demoró para reunir pruebas.
LENTO PERO... El Ministerio Público se demoró para reunir pruebas.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 3 Hs

Fueron dos casos que tuvieron repercusión mediática en un momento y que después pasaron al olvido. Uno de los hechos, fue nada menos que un caso de vejaciones y, el otro, de un exceso policial. Fueron cuatro los efectivos que se sentaron en el banquillos de los acusados. Sólo uno de ellos fue absuelto del delito por el que fue acusado

La instrucción de las causas fueron lentas. Tardaron entre dos y cuatro años. Como se sabe, las investigaciones de este tipo de casos siempre es más compleja. Los fiscales buscan elementos para poder ir a un juicio con las pruebas suficientes para que los acusados terminen siendo condenados.

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El 15 de agosto de 2022, dos hermanos de 18 y 24 años fueron detenidos durante un procedimiento policial realizado en la zona de Suipacha y Santiago del Estero. Según la investigación, fueron trasladados a la Dirección de Distritos Urbanos, donde habrían sido golpeados mientras permanecían esposados y sin posibilidades de defenderse.

El comisario Julio Ernesto Campero y el agente Facundo Manuel Ruiz fueron acusados de vejaciones. Durante el juicio, la fiscala Mariana Rivadeneira sostuvo que los efectivos habían agredido a los jóvenes con golpes de puño y patadas, además de insultarlos y amenazarlos. La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó dos años de prisión efectiva para los acusados y la querella, representada por Ernesto García Biagosch, se adhirió al planteo.

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El 2 de octubre de 2026, el juez Bernardo L’Erario Babot condenó a los policías a dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial. También les prohibió acercarse a las víctimas a menos de 200 metros y les ordenó realizar un curso de derechos humanos.

Rodrigo Esteban Rodríguez Argañaraz (19) perdió el ojo derecho después de recibir un disparo durante un procedimiento policial realizado el 13 de noviembre de 2020, en la zona del pasaje Einstein al 1900. El joven se encontraba en la vereda cuando recibió el impacto de un proyectil disparado con una escopeta policial, en medio de un operativo que había generado incidentes con vecinos.

A juicio

Los policías Julián Alberto Campos y Juan Antonio Díaz fueron llevados a juicio, acusados de lesiones gravísimas agravadas por su condición de integrantes de una fuerza de seguridad. La fiscala Mariana Rivadeneira solicitó ocho años de prisión para ambos, mientras que el abogado querellante Patricio Char pidió 10 años para Campos.

El 24 de febrero de 2026, el juez Augusto Paz Almonacid condenó a Campos a dos años de prisión de ejecución condicional por lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa. Díaz fue absuelto por el beneficio de la duda. El defensor Carlos Garmendia anunció que impugnaría la condena.

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