Política

¿Qué postura tomarán los diputados tucumanos ante el tratamiento del "megadecreto" de Milei?

Yedlin admitió dificultades para conseguir el quórum, mientras Pelli defendió la estrategia oficialista. La incógnita pasa por los tres legisladores que responden a Osvaldo Jaldo, cuya participación podría resultar decisiva para abrir la sesión.

DEBATE CLAVE. La Cámara de Diputados se prepara para una sesión en la que la oposición buscará rechazar el DNU 70/2023 de Javier Milei, aunque todavía no tiene garantizado el quórum.
DEBATE CLAVE. La Cámara de Diputados se prepara para una sesión en la que la oposición buscará rechazar el DNU 70/2023 de Javier Milei, aunque todavía no tiene garantizado el quórum. Prensa Cámara de Diputados.
Por Benjamín Papaterra Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Diputados define en el Congreso el tratamiento del DNU 70/2023 de Javier Milei, con el foco puesto en la postura clave y decisiva de los legisladores tucumanos para el quórum.
  • Mientras la oposición busca rechazar la medida, Pablo Yedlin reconoció trabas para sesionar y tres diputados alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo mantienen en duda su apoyo.
  • La decisión del bloque que responde a Jaldo será determinante para habilitar el debate legislativo y marcará el futuro de las reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo.
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