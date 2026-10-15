Estreno de cine: un nostálgico regreso a las luchas de “Street Fighter”

“Escuela de monstruos”: una animación infantil

Mía tiene 12 años y fue expulsada de su colegio. En su deambular, llega a una institución, donde deberá compartir las aulas con vampiros, brujas y otras criaturas tenebrosas en “Escuela de monstruos”, la animación infantil alemana dirigida por Verena Fels, que llega a las salas tucumanas. Para ella no es una gran sorpresa, porque está convencida de que estos seres existen, pero encontrarlos en la Escuela Bosque Muerto sí es una novedad. Como ella es la única humana de todo el lugar, debe disfrazarse para que no la descubran y echen. Y más aún cuando deben aliarse entre todos para enfrentar los planes del director Van Vlad, en una propuesta ideal para recibir Halloween entre personajes que, más que miedo, inspiran risas en una historia que reivindica la amistad pese a las diferencias.