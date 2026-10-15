Estreno de cine: un nostálgico regreso a las luchas de “Street Fighter”

Llega hoy a los cines nacionales el relanzamiento de “Street Fighter”, la exitosa saga de peleas que llevó a la pantalla grande, en acción real, las luchas que se generaron en los videojuegos del mismo nombre lanzados por Capcom en 1987 y que marcaron una generación.
La película es dirigida por Kitao Sakurai y tiene en el elenco a Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Cody Rhodes, Vidyut Jammwal, 50 Cent y Jason Momoa, entre muchos otros que encarnan a los luchadores callejeros. El teaser dejó en evidencia que los personajes con gran fidelidad al material original de los videos, lo que sería uno de sus puntos fuertes junto con las estudiadas y precisas coreografías de peleas.
El argumento está ambientado en 1993, y sigue a Ryu y Ken Masters, dos luchadores distanciados tras haber compartido tiempo juntos que vuelven a la acción cuando la misteriosa Chun-Li los convoca para participar del Torneo Mundial de Guerreros. Detrás de lo que parece ser una brutal competencia en la que deberán medirse contra seres despiadados, se esconde una conspiración que terminará obligándolos a enfrentarse tanto entre ellos como a los fantasmas de su pasado, según se anticipa. El destino se define encarando la furia que los domina.
La historia evoluciona entre patadas y puñetazos, pero con una dosis de humor que la presentan como un acierto en el tono propuesto, inevitablemente atravesado por un dejo nostálgico que tributa al cine de acción de fines del siglo pasado. En sus imágenes se cuelan secuencias animadas, que ofician también de homenaje emotivo a quienes disfrutaron de las disputas con las consolas y su especial universo visual. La música y el sonido elegidos refuerzan esa línea; mientras que ciertas debilidades en los diálogos del guión hacen desear que pasen rápido esos momentos y que se vuelva a los enfrentamientos.
El camino para este regreso a la pantalla grande comenzó hace tres años, cuando la productora Legendary Pictures le compró a Capcom los derechos cinematográficos y televisivos de su franquicia. La realización toma el testigo de sus precedentes de 1994 y de 2009, y si bien en un principio se mencionó a los hermanos Danny y Michael Philippou como los directores elegidos, la responsabilidad recayó finalmente en Sakurai. Los fans pidieron a Joey Ansah (confeso fanático de la historia y director de algunos cortometrajes), pero la idea no prosperó.
Otros filmes
“Quiero tu sexo”: una obsesión peligrosa
Cuando el joven Elliot Bell (interpretado por Cooper Hoffman, el hijo de Philip Seymour Hoffman) consigue trabajo con la provocadora y controvertida artista Erika Tracy (Olivia Wilde), sus fantasías se hacen realidad a partir de que ella lo invita a convertirse en su musa sexual. Pero pronto es arrastrado por ella a un mundo de obsesión, poder y traición en un vínculo de dominación y sumisión potencialmente mortal. “Quiero tu sexo” es el filme dirigido por Gregg Araki, que se presenta como una crítica burlona y satírica, con elementos del absurdo, al mundo del arte contemporáneo desde una mirada extrema y un planteo en contra de la superficialidad de las propuestas que llenan galerías. El elenco se completa con Mason Gooding, Chase Sui Wonders, Daveed Diggs, Charli XCX, Johnny Knoxville y Margaret Cho.
“Los juegos del hambre”: un repaso a la saga
En un mes llegará la nueva entrega de la saga de acción y de ciencia ficción distópica “Los juegos del hambre”, titulada “Amanecer en la cosecha” y basada en la novela de 2025 de Suzanne Collins. Para ir preparando a su público, volverán esta semana a las salas tucumanas tres películas de la franquicia, en una propuesta que abarcará la producción de 2012, con su introducción al universo de un Estados Unidos destruido, donde distintos territorios disputan una competencia sanguinaria con jóvenes combatientes que deben matar a su rival; el filme del año siguiente, subtitulado “En llamas”, y “Los juegos del hambre: Sinsajo” en su primera y segunda parte de 2014 y 2015. La cartelera -ver las distintas salas y horarios- no prevé la proyección de “Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes”, que llegó a los cines en 2023.
“La Virgen de la Tosquera”: la nominada argentina al Oscar
“En vísperas del estallido social de 2001, la adolescente Natalia se enamora perdidamente de Diego, su amigo de toda la vida. El romance se ve interrumpido cuando él conoce a Silvia, una mujer mayor y más experimentada. Con la ayuda de su abuela Rita, la joven decide recurrir a hechizos y maldiciones para malograr la incipiente relación”. Así se anuncia “La Virgen de la Tosquera” (una adaptación de dos cuentos de Mariana Enriquez guionados por Benjamín Naishtat), recientemente seleccionada por la Academia del Cine de la Agentina para que represente al país en los premios Goya y Oscar de 2027. El drama dirigido por Laura Casabé y protagonizado por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas y Agustín Sosa, se proyectará a las 20 en Caprice Guarida Cultural (Chacabuco 437).
“Escuela de monstruos”: una animación infantil
Mía tiene 12 años y fue expulsada de su colegio. En su deambular, llega a una institución, donde deberá compartir las aulas con vampiros, brujas y otras criaturas tenebrosas en “Escuela de monstruos”, la animación infantil alemana dirigida por Verena Fels, que llega a las salas tucumanas. Para ella no es una gran sorpresa, porque está convencida de que estos seres existen, pero encontrarlos en la Escuela Bosque Muerto sí es una novedad. Como ella es la única humana de todo el lugar, debe disfrazarse para que no la descubran y echen. Y más aún cuando deben aliarse entre todos para enfrentar los planes del director Van Vlad, en una propuesta ideal para recibir Halloween entre personajes que, más que miedo, inspiran risas en una historia que reivindica la amistad pese a las diferencias.