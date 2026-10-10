Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”

“La violencia descontrolada de la Policía sobre los ciudadanos es inaudita. Uno va caminando por la calle y un policía viene y cree que tiene derecho a tirarte contra la pared y hacerte un cacheo y pedirte el documento como si fuese en la dictadura”, afirmó. Para el querellante, estas situaciones se agravan por la falta de control judicial. Anticipó que avanzará con un recurso extraordinario federal para intentar que la Corte de la Nación revise la decisión. Reconoció, sin embargo, que ese trámite puede demorar años.