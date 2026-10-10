Seguridad

Caso Facundo Ferreira: “No hay manera de que estos tipos sean absueltos”

Críticas del abogado querellante a la Policía y a la Justicia

LOS DOS POLICÍAS. Díaz Cáceres y González Montes de Oca habían sido condenados en 2023.
LOS DOS POLICÍAS. Díaz Cáceres y González Montes de Oca habían sido condenados en 2023.
Hace 4 Hs

Carlos Garmendia, abogado querellante de la familia de Facundo Ferreira, el niño de 12 años muerto de un balazo en la nuca en 2018, cuestionó con dureza la resolución y la vinculó con el funcionamiento actual de la Policía y del Poder Judicial. 

Recordó que los efectivos fueron condenados en dos juicios diferentes. En el primero, ambos recibieron prisión perpetua, pero la Corte anuló esa sentencia al considerar que el tribunal no había contemplado la teoría del caso de la defensa. En el segundo debate, volvieron a ser condenados, aunque con penas de 20 y 15 años de cárcel. 

“Han tenido dos juicios en donde se han analizado todas las pruebas y los dos tribunales, distintas personas, distintos jueces, han encontrado que eran culpables del asesinato de Facundito. No hay manera de que estos tipos sean absueltos”, sostuvo. 

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

La Corte Suprema absolvió a los policías por la muerte de Facundo Ferreira y criticó a los jueces que habían condenado

También cuestionó el tiempo que demandó la resolución. Según indicó, el recurso llevaba cuatro años en estudio ante la Corte. “Es escandaloso lo que está pasando con el Poder Judicial tucumano. Es un problema enorme para la democracia”, expresó. 

Críticas a la Policía

Garmendia relacionó la absolución con el desempeño de la fuerza de seguridad provincial bajo la conducción de Joaquín Girvau. “No puedo dejar de vincular esta decisión de impunidad de dos policías asesinos de un adolescente con la situación que venimos viviendo en nuestra sociedad desde que está Girvau como jefe, en donde la Policía se ha transformado en una fuerza violenta, violadora de la Constitución Nacional y corrupta”. 

FACUNDO. Los jueces de la Corte dijeron que el niño hizo disparos. FACUNDO. Los jueces de la Corte dijeron que el niño hizo disparos.

“La violencia descontrolada de la Policía sobre los ciudadanos es inaudita. Uno va caminando por la calle y un policía viene y cree que tiene derecho a tirarte contra la pared y hacerte un cacheo y pedirte el documento como si fuese en la dictadura”, afirmó. Para el querellante, estas situaciones se agravan por la falta de control judicial. Anticipó que avanzará con un recurso extraordinario federal para intentar que la Corte de la Nación revise la decisión. Reconoció, sin embargo, que ese trámite puede demorar años.

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