“La caída de la ballena” es una película de supervivencia en el interior de un cachalote

La historia bíblica de Jonás y la ballena, presente en el Antiguo Testamento, aborda la penitencia, el arrepentimiento y la obediencia a los mandatos de Dios por parte de un profeta que desafía una orden suya y es tragado por un “gran pez”, como se lo define. En su interior, pide perdón y reza hasta que, luego de tres días, es vomitado y cambia su vida al tener una segunda oportunidad.
Sin meterse con ese relato, aunque con ciertos puntos de conexión, se estrena hoy “La caída de la ballena”, presentado como un thriller de supervivencia dirigido por Brian Duffield, basado en la novela de 2023 “Whalefall”, de Daniel Kraus; ambos fueron los autores del libreto de una película que estaba acordada para filmarse antes de que el texto llegase a los anaqueles. El filme que se estrena hoy en el país está protagonizado por Austin Abrams, y en el elenco figuran Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd.
La trama parte cuando un buzo se sumerge a buscar de los restos de su padre, desaparecido en alta mar tiempo atrás, cuando es engullido por un cachalote de gran tamaño que perseguía a un pulpo como su presa. Jay Gardiner tiene una hora de oxígeno para salir del interior de la enorme bestia, que lo tragó por error, mientras lucha con el propio pulpo. No sólo enfrenta una situación límite, sino que también está atravesado por conflictos emocionales y familiares irresueltos, incluyendo el duelo por la pérdida paterna (asimilable a la ruptura entre Dios y Jonás, con su carga de culpa por no haber respetado al otro y del dolor del aprendizaje), lo que le da la dimensión humana al relato.
Recuerdos
La estructura de la película se impulsa a través de los recuerdos de la relación entre padre e hijo, en medio de la crisis y mientras las fuerzas se le escapan. Ese vínculo impulsa la tensión dramática en pantalla, para que todo vaya más allá de una aventura claustrofóbica. Cuando todo parece estar terminado, Jay se da cuenta de que las lecciones que su padre le enseñó con tanto esfuerzo pueden ser la clave para escapar.
Abrams y Brolin compartieron pantalla en “Gangster Squad” hace 13 años; luego el joven actor de 30 años tuvo papeles secundarios en “Ciudades de papel”, “Weapons” y el reciente relanzamiento de “Resident Evil”, mientras que en televisión se lo vio en “ The Walking Dead”, “This Is Us” y “Euphoria”.