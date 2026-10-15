“La caída de la ballena” es una película de supervivencia en el interior de un cachalote

La trama parte cuando un buzo se sumerge a buscar de los restos de su padre, desaparecido en alta mar tiempo atrás, cuando es engullido por un cachalote de gran tamaño que perseguía a un pulpo como su presa. Jay Gardiner tiene una hora de oxígeno para salir del interior de la enorme bestia, que lo tragó por error, mientras lucha con el propio pulpo. No sólo enfrenta una situación límite, sino que también está atravesado por conflictos emocionales y familiares irresueltos, incluyendo el duelo por la pérdida paterna (asimilable a la ruptura entre Dios y Jonás, con su carga de culpa por no haber respetado al otro y del dolor del aprendizaje), lo que le da la dimensión humana al relato.