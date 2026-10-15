Lluvias en Tucumán: qué dicen los suelos

Las lluvias de octubre dibujan un panorama desigual en Tucumán. Mientras algunas localidades del pedemonte y del sur provincial acumulan cantidades importantes de agua, otros sectores de la llanura registran precipitaciones escasas. Los números de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) muestran que, pese a la persistencia de las jornadas lluviosas, los registros todavía no superan los valores habituales en la mayor parte de los puntos relevados.