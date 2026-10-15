"Súper Niño" en San Miguel de Tucumán: desagües, mediciones y zonas de riesgo

Posibles demoras

La continuidad de las precipitaciones es uno de los factores que podría complicar el avance de las obras. Chahla explicó que las máquinas necesitan un suelo firme para operar y que, cuando el terreno está demasiado húmedo, pueden hundirse e impedir el desarrollo normal de las tareas: “Acá estamos trabajando a pesar de esta llovizna, porque es continua y es poca. Pero, si esto se prolonga durante mucho tiempo y en mayor cantidad, va a dificultar un poco los trabajos y puede retrasar la obra”