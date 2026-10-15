Un compañero de Colapinto podría perder su licencia de conducir: qué pasó y cómo afecta a Alpine

Una situación inesperada involucra a uno de los integrantes de Alpine en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Paul Aron, piloto estonio de 22 años que se desempeña como reserva de la escudería francesa, donde también compiten Franco Colapinto y Pierre Gasly, podría perder temporalmente su licencia de conducir por un conflicto con las autoridades de su país. El motivo no tiene relación con su desempeño en las pistas, sino con el incumplimiento de una obligación vinculada al servicio militar.