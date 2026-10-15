Un compañero de Colapinto podría perder su licencia de conducir: qué pasó y cómo afecta a Alpine
Paul Aron, piloto de reserva de la escudería, enfrenta un ultimátum judicial en Estonia por incumplir citaciones vinculadas al servicio militar obligatorio. La sanción no afectaría su actividad en la Fórmula 1.
Resumen para apurados
- Paul Aron, piloto de reserva de Alpine, podría perder su registro en Estonia antes del 13 de noviembre por no asistir a exámenes para el servicio militar obligatorio.
- El estonio ignoró siete citaciones en dos años y pagó 1.940 euros de multas. La Justicia rechazó su apelación y exigió que cumpla con las leyes de defensa nacional.
- El conflicto no afectará su rol en la Fórmula 1, ya que la Superlicencia de la FIA es independiente del carnet civil, pero deberá presentarse para no ser suspendido.
Una situación inesperada involucra a uno de los integrantes de Alpine en la previa del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Paul Aron, piloto estonio de 22 años que se desempeña como reserva de la escudería francesa, donde también compiten Franco Colapinto y Pierre Gasly, podría perder temporalmente su licencia de conducir por un conflicto con las autoridades de su país. El motivo no tiene relación con su desempeño en las pistas, sino con el incumplimiento de una obligación vinculada al servicio militar.
Según informó el diario estonio Õhtuleht, Aron acumuló siete citaciones y recordatorios desatendidos durante los últimos dos años para presentarse a los exámenes médicos que determinan la aptitud de los ciudadanos para cumplir con el servicio militar obligatorio. Las reiteradas ausencias derivaron en sanciones económicas por un total de 1.940 euros, que el piloto ya abonó.
Sin embargo, el pago de las multas no lo eximió de cumplir con el requerimiento de las autoridades, por lo que su situación terminó en los tribunales.
Por qué Paul Aron podría perder su licencia de conducir
La legislación de Estonia establece el servicio militar obligatorio para los hombres de entre 18 y 27 años, con una duración de entre ocho y 11 meses. Esta obligación también alcanza a los ciudadanos que residen o desarrollan sus actividades profesionales en el extranjero, como sucede con el piloto de Alpine.
Ante las reiteradas inasistencias, la Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia solicitó la suspensión temporal de su licencia de conducir particular. La Justicia hizo lugar al pedido y posteriormente rechazó una apelación presentada por la defensa del automovilista.
El abogado Indrek Lillo argumentó que la medida resultaba desproporcionada para un deportista de alto rendimiento, debido a las exigencias de su calendario profesional. Sin embargo, los jueces consideraron que las obligaciones de defensa nacional también deben ser respetadas por quienes pasan gran parte del año fuera del país.
Tras el fallo, Aron recibió un plazo definitivo: deberá presentarse ante la junta médica antes del 13 de noviembre para evitar que se haga efectiva la suspensión de su registro.
Su representación legal aseguró que el piloto tiene intención de cumplir con la citación antes del vencimiento. De todas maneras, el examen solamente busca determinar si está en condiciones físicas de realizar el servicio militar, por lo que no implica una incorporación inmediata a las Fuerzas Armadas.
¿La sanción podría afectar su futuro en Alpine y la Fórmula 1?
Aunque la situación generó repercusión por tratarse de un piloto profesional, la eventual suspensión de su licencia particular no le impediría continuar conduciendo monoplazas de Fórmula 1.
Esto se debe a que la Superlicencia otorgada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) es independiente del registro convencional para circular por las calles. De hecho, desde 2024 el reglamento de la categoría ya no exige contar con una licencia de conducir civil para obtener la habilitación deportiva.
Aron continúa desempeñándose como piloto de pruebas y reserva de Alpine, una función en la que acumuló una importante experiencia con distintos monoplazas de la máxima categoría. Desde 2024 participó en ensayos con vehículos de Alpine, Sauber y Audi, entre otras escuderías, y superó los 10.000 kilómetros de pruebas.
Por ahora, su continuidad deportiva no aparece comprometida por este conflicto. La prioridad del estonio será cumplir con el requerimiento judicial antes del 13 de noviembre y evitar una sanción que, aunque no lo dejaría fuera de las pistas, sí podría impedirle conducir vehículos particulares en su país.