“No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”: el pedido de Franco Colapinto a sus fanáticos

“Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que sigan bancándome a mí y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos”, expresó antes de despedirse. Y cerró con un mensaje de optimismo: “Vamos con todo como un equipo grande, a apoyarnos, bancarnos en las buenas y en las malas. Estoy seguro de que nos vamos a ver muy, muy pronto en las carreras más cerca de casa. Gracias de corazón por entender, gracias por bancarme y por estar siempre”.