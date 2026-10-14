“No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”: el pedido de Franco Colapinto a sus fanáticos

Resumen para apurados
- Franco Colapinto pidió este miércoles en Instagram frenar los ataques virtuales a sus colegas y mecánicos de F1, advirtiendo que esas agresiones perjudican su futuro deportivo.
- El pedido surge tras repetidos hostigamientos de fanáticos hacia pilotos como Pierre Gasly y Yuki Tsunoda, hecho que llevó al argentino a alejarse temporalmente de las redes.
- El piloto de Alpine busca cuidar su relación profesional interna y concentrarse en el rendimiento en pista, tras un difícil fin de semana de abandonos en el GP de Singapur.
Franco Colapinto sorprendió este miércoles a sus seguidores con un mensaje poco habitual. A través de un video publicado en su cuenta personal de Instagram, el piloto argentino de Alpine dejó de lado su característico tono distendido para realizar un firme llamado a la reflexión sobre los ataques que reciben otros protagonistas de la Fórmula 1. Aunque agradeció el acompañamiento de sus fanáticos, advirtió que algunas conductas, lejos de beneficiarlo, pueden terminar perjudicando su carrera deportiva.
“Hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme, terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día”, expresó el bonaerense. Su mensaje apuntó especialmente a quienes utilizan las redes sociales para insultar a otros integrantes de la categoría bajo la idea de estar defendiéndolo.
En ese sentido, Colapinto fue contundente: “Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”. La declaración dejó en evidencia su preocupación por las consecuencias que estas agresiones pueden tener sobre su relación con los demás pilotos y los integrantes de Alpine, con quienes comparte el trabajo cotidiano.
Sin embargo, el argentino también se encargó de reconocer el respaldo que recibe desde sus comienzos en el automovilismo. “Yo siempre voy a ser un agradecido y realmente me siento un afortunado de haberlos tenido desde el principio, de todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados, de cómo me empujan a ir por más siempre”, manifestó.
Lejos de confrontar con sus seguidores, el piloto buscó involucrarlos en un cambio de actitud. “Tenemos que intentar mejorar como sociedad. Y para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mi sueño, mis resultados e ir sumando puntos, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos”, insistió.
Por qué Franco Colapinto decidió alejarse de las redes sociales
Durante el video, Colapinto también reveló que tomó una decisión personal para afrontar esta situación y concentrarse en sus objetivos deportivos. “Hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, de tomarme un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva, enfocarme con el equipo a conseguir los resultados que queremos y los objetivos que necesitamos”, explicó.
La publicación llegó después de un complicado fin de semana en el Gran Premio de Singapur, disputado entre el 9 y el 11 de octubre, donde el argentino debió abandonar tanto la carrera sprint como la competencia principal. En la primera apenas completó dos vueltas, mientras que el domingo su participación terminó después de 29 giros, sin posibilidades de sumar puntos.
Los antecedentes de los ataques contra Alpine y otros pilotos
El pedido del argentino no surge de un episodio aislado. En septiembre, después del Gran Premio de España disputado en Madrid, su compañero Pierre Gasly denunció haber recibido amenazas e insultos en redes sociales, algunos de ellos dirigidos también a su pareja y a su familia. La situación se produjo después de una polémica en las últimas vueltas de la carrera, cuando el francés demoró su ingreso a boxes mientras Colapinto intentaba superarlo.
Tampoco fue el primer conflicto protagonizado por seguidores del argentino. Durante el Gran Premio de Imola de 2025, el japonés Yuki Tsunoda recibió insultos racistas después de un incidente con Colapinto durante los entrenamientos. En aquella oportunidad, el piloto de Alpine también intervino públicamente para reclamar respeto y cuestionar las agresiones virtuales.
Meses después, tras el Gran Premio de Países Bajos de 2025, Alpine debió publicar un código de conducta para sus comunidades digitales luego de otra ola de ataques contra Gasly y distintos integrantes de la escudería. El episodio había comenzado por decisiones estratégicas que parte de los seguidores interpretaron como perjudiciales para Colapinto.
En este contexto, el video publicado este miércoles representa un nuevo intento del argentino por establecer límites entre el acompañamiento deportivo y las agresiones personales. Su mensaje también buscó dejar en claro que, más allá de las diferencias y las frustraciones por los resultados, necesita que los fanáticos respalden al conjunto de Alpine.
“Quiero que sigan bancando al equipo, quiero que sigan bancándome a mí y estoy seguro de que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos”, expresó antes de despedirse. Y cerró con un mensaje de optimismo: “Vamos con todo como un equipo grande, a apoyarnos, bancarnos en las buenas y en las malas. Estoy seguro de que nos vamos a ver muy, muy pronto en las carreras más cerca de casa. Gracias de corazón por entender, gracias por bancarme y por estar siempre”.