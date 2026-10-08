Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: buscan dictamen por Malvinas pese a las críticas

En un intento por destrabar el debate por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas en la Cámara de Diputados, la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, se presentó ante un plenario de comisiones para defender la iniciativa. La presencia de la funcionaria buscó aplacar los reclamos de la oposición ante la ausencia de otros miembros del Gabinete. Durante la tercera jornada informativa, Ibarzábal Murphy argumentó que la propuesta responde a una estrategia integral orientada a sancionar la explotación ilegítima de recursos e incentivar el cese de tales conductas, marcando como un “punto de quietud” el avance del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur y cuestionando las “fallas técnicas” de la legislación actual.