Política

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: buscan dictamen por Malvinas pese a las críticas

Una funcionaria clave del Gobierno aceptó modificaciones, pero rechazó dividir el proyecto.

OBJETIVO. El oficialismo quiere debatir el proyecto el 21 de octubre.
OBJETIVO. El oficialismo quiere debatir el proyecto el 21 de octubre.
Hace 2 Hs

En un intento por destrabar el debate por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas en la Cámara de Diputados, la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, se presentó ante un plenario de comisiones para defender la iniciativa. La presencia de la funcionaria buscó aplacar los reclamos de la oposición ante la ausencia de otros miembros del Gabinete. Durante la tercera jornada informativa, Ibarzábal Murphy argumentó que la propuesta responde a una estrategia integral orientada a sancionar la explotación ilegítima de recursos e incentivar el cese de tales conductas, marcando como un “punto de quietud” el avance del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur y cuestionando las “fallas técnicas” de la legislación actual.

Frente a las críticas de la oposición por las inconsistencias del texto, la funcionaria reconoció que la iniciativa contempla fallas técnicas y sostuvo la disposición del Poder Ejecutivo para recibir modificaciones, anticipando la posible incorporación de una comisión bicameral encargada de supervisar el proyectado Consejo de Seguridad Nacional. No obstante, ratificó una postura firme al descartar la posibilidad de dividir el expediente. De este modo, el Gobierno pretende mantener la unidad del proyecto integrando en un mismo articulado tanto las cláusulas relativas a la causa Malvinas como las reformas en materia de seguridad, defensa e inteligencia nacional.

La bandera de Malvinas en la despedida de Messi que volvió a generar polémica en Inglaterra

La bandera de Malvinas en la despedida de Messi que volvió a generar polémica en Inglaterra

La firmeza oficialista respecto al formato del proyecto encontró un fuerte rechazo en los bloques de la oposición, que calificaron la propuesta de “engañosa”, “difusa” y como un nuevo intento de “monopolizar el poder” a través de una “ley ómnibus”. Desde Unión por la Patria (UP) insistieron en segmentar el debate para tratar por separada la soberanía del archipiélago y la reestructuración del sistema de seguridad, adelantando que impulsarán modificaciones sobre el régimen especial de Malvinas. Por su parte, la bancada de Provincias Unidas confirmó que emitirá un dictamen propio que valide únicamente el Título I, referido a la integridad territorial, rechazando de plano los demás títulos.

Aquella noche infernal de Monte Longdon: la otra cara del combate decisivo en Malvinas

Aquella noche infernal de Monte Longdon: la otra cara del combate decisivo en Malvinas

Con este panorama de fragmentación, las comisiones fijaron la continuidad del plenario para el próximo martes 13 de octubre.

Temas Islas MalvinasHonorable Cámara de Diputados de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Adicciones: cuáles son, según un experto, las primeras señales y dónde pedir ayuda
1

Adicciones: cuáles son, según un experto, las primeras señales y dónde pedir ayuda

¿Por qué Borges nunca ganó el Nobel de Literatura? No darme el premio se ha convertido en una antigua tradición
2

¿Por qué Borges nunca ganó el Nobel de Literatura? "No darme el premio se ha convertido en una antigua tradición"

“Carrie” vuelve como serie y traslada el clásico de Stephen King a la era del acoso viral
3

“Carrie” vuelve como serie y traslada el clásico de Stephen King a la era del acoso viral

Alfajor de chocolate helado relleno de dulce de leche: el postre bomba para el verano
4

Alfajor de chocolate helado relleno de dulce de leche: el postre bomba para el verano

Incendios forestales: son argentinos y a los 16 años crearon una página que ya ayuda a 19 países
5

Incendios forestales: son argentinos y a los 16 años crearon una página que ya ayuda a 19 países

Ranking notas premium
Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
1

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
2

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Cita por aplicación, encuentro sexual, chantaje y causa penal: la trama de una presunta extorsión reiterada
3

Cita por aplicación, encuentro sexual, chantaje y causa penal: la trama de una presunta extorsión reiterada

Una legisladora no para de donar casas y ¿un ministro cruzó a Manzur?
4

Una legisladora no para de donar casas y ¿un ministro cruzó a Manzur?

Llega a Tucumán el vicerrector de la Universidad de Heidelberg para hablar sobre comercio y sostenibilidad
5

Llega a Tucumán el vicerrector de la Universidad de Heidelberg para hablar sobre comercio y sostenibilidad

Más Noticias
Incendios forestales: son argentinos y a los 16 años crearon una página que ya ayuda a 19 países

Incendios forestales: son argentinos y a los 16 años crearon una página que ya ayuda a 19 países

Jóvenes que hacen: seis historias de liderazgo y voluntariado llegan a Tucumán

Jóvenes que hacen: seis historias de liderazgo y voluntariado llegan a Tucumán

¿Por qué Borges nunca ganó el Nobel de Literatura? No darme el premio se ha convertido en una antigua tradición

¿Por qué Borges nunca ganó el Nobel de Literatura? "No darme el premio se ha convertido en una antigua tradición"

Adicciones: cuáles son, según un experto, las primeras señales y dónde pedir ayuda

Adicciones: cuáles son, según un experto, las primeras señales y dónde pedir ayuda

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Ian Moche llega a Tucumán: se presentará en Banda del Río Salí y Monteros

Ian Moche llega a Tucumán: se presentará en Banda del Río Salí y Monteros

El viaje de los documentos del Archivo Histórico de Tucumán hacia la nube

El viaje de los documentos del Archivo Histórico de Tucumán hacia la nube

Encuentro de fotógrafos en Tucumán: el valor de la imagen como testimonio de su tiempo

Encuentro de fotógrafos en Tucumán: el valor de la imagen como testimonio de su tiempo

Comentarios