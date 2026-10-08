Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: buscan dictamen por Malvinas pese a las críticas

En un intento por destrabar el debate por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de Malvinas en la Cámara de Diputados, la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, se presentó ante un plenario de comisiones para defender la iniciativa. La presencia de la funcionaria buscó aplacar los reclamos de la oposición ante la ausencia de otros miembros del Gabinete. Durante la tercera jornada informativa, Ibarzábal Murphy argumentó que la propuesta responde a una estrategia integral orientada a sancionar la explotación ilegítima de recursos e incentivar el cese de tales conductas, marcando como un “punto de quietud” el avance del proyecto petrolero Sea Lion en el Atlántico Sur y cuestionando las “fallas técnicas” de la legislación actual.
Frente a las críticas de la oposición por las inconsistencias del texto, la funcionaria reconoció que la iniciativa contempla fallas técnicas y sostuvo la disposición del Poder Ejecutivo para recibir modificaciones, anticipando la posible incorporación de una comisión bicameral encargada de supervisar el proyectado Consejo de Seguridad Nacional. No obstante, ratificó una postura firme al descartar la posibilidad de dividir el expediente. De este modo, el Gobierno pretende mantener la unidad del proyecto integrando en un mismo articulado tanto las cláusulas relativas a la causa Malvinas como las reformas en materia de seguridad, defensa e inteligencia nacional.
La firmeza oficialista respecto al formato del proyecto encontró un fuerte rechazo en los bloques de la oposición, que calificaron la propuesta de “engañosa”, “difusa” y como un nuevo intento de “monopolizar el poder” a través de una “ley ómnibus”. Desde Unión por la Patria (UP) insistieron en segmentar el debate para tratar por separada la soberanía del archipiélago y la reestructuración del sistema de seguridad, adelantando que impulsarán modificaciones sobre el régimen especial de Malvinas. Por su parte, la bancada de Provincias Unidas confirmó que emitirá un dictamen propio que valide únicamente el Título I, referido a la integridad territorial, rechazando de plano los demás títulos.
Con este panorama de fragmentación, las comisiones fijaron la continuidad del plenario para el próximo martes 13 de octubre.