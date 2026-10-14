Chahla se inspiró en LLA para eliminar tributos municipales, según Catalán
Resumen para apurados
- Lisandro Catalán (LLA) afirmó en Tucumán que el proyecto de la intendenta Rossana Chahla para eliminar 59 tasas busca imitar la agenda liberal de Javier Milei.
- El dirigente libertario calificó la medida de 'maquillaje' sin impacto real y presentó a sus candidatos municipales, rechazando alianzas opositoras amplias.
- El cruce anticipa la estrategia de LLA en Tucumán para polarizar con el peronismo y posicionar candidatos propios en los principales distritos electorales.
El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, Lisandro Catalán, consideró que la intendenta Rossana Chahla “se inspiró” en el discurso que pregona el partido del presidente Javier Milei para anunciar el proyecto de ordenanza para la eliminación de 59 tributos municipales en San Miguel de Tucumán. “Es un síntoma de que nuestro discurso está penetrando; hay dirigentes que están tomando nota; me parece que la intendenta Chahla tomó nota en cuanto al punto de vista de estrategia política”, expresó en una entrevista con LG PLAY.
El precandidato libertario a gobernador, sin embargo, cuestionó el enfoque del proyecto que envió el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) al Concejo Deliberante. “En cuanto a la seriedad del planteo, es para discutirlo un rato largo. Porque no se trata de hacer un anuncio de maquillaje, sacando tasas que tienen impacto casi cero en los vecinos de San Miguel de Tucumán”, chicaneó. A su vez, remarcó que en la plataforma que está trabajando la precandidata a intendenta por LLA, Soledad Molinuevo, se plantea “una reforma profunda en serio” en el sistema impositivo.
Nuevos candidatos
Catalán se refirió también a los precandidatos que anunció el partido violeta para pelear intendencias con Agustín “Ayo” Delacroix, en Yerba Buena; Alejandro Trápani (Tafí Viejo); Daniela Cruz Martínez (Alderetes); y Constanza “Connie” Cruz (Monteros), además de Molinuevo en Capital. “Nos dicen que somos los más cerrados y somos los más abiertos. La apertura que necesita Tucumán es incorporar gente que venga de afuera de la política; no porque eso sea una virtud por sí misma, sino porque eso te da libertad de hacer cambios profundos”, manifestó.
En cuanto a las objeciones recibidas por dirigentes de mayor trayectoria, el también director de YPF calificó a dichos críticos como “dinosaurios de la política”. “Que se incorpore gente nueva no les gusta, los pone incómodos. Están hace 20 años pululando en la política”, mencionó. A su vez, tomó distancia con la propuesta que impulsa el camperismo. “Nuestro planteo es muy distinto y el electorado no comparte nada. No tengo dudas de que vamos a ganar Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, Tafí Viejo y Banda del Río Salí”, auguró.
Estrategia en Concepción
Respecto a las versiones que ubican al intendente Alejandro Molinuevo (Concepción) como posible compañero de fórmula para la Gobernación, Catalán comentó que “Caco” es un dirigente muy importante y destacó que el año pasado se acercó a LLA sin especular. Advirtió que Molinuevo resalta y no renuncia a que es un hombre del radicalismo, pero ponderó que haya percibido que “el camino es por acá”, en alusión a LLA.
En ese sentido, el ex ministro del Interior de la Nación dijo que el rumor sobre la candidatura de Molinuevo no está vinculado con un posible acuerdo con Roberto Sánchez. Sin embargo, destacó la figura del ex intendente de Concepción. “Es un dirigente que piensa en Tucumán. No descarto que en un futuro podamos hablar, para nada”, comentó, dejando la puerta abierta al también ex piloto de rally.
Por último, Catalán se expresó crítico sobre el encuentro que llevó a cabo parte del arco opositor de la provincia en respuesta a una convocatoria del PRO. “Estar todos juntos para ganarle a Jaldo es un rejunte”, disparó y comparó a esa foto con lo que fue Juntos por el Cambio o lo sucedido con la Alianza en 1999, que terminó con una de las crisis económicas e institucionales más grande de la Argentina. “Eso no sirve para nada”, cuestionó.