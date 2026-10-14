Chahla se inspiró en LLA para eliminar tributos municipales, según Catalán

Por último, Catalán se expresó crítico sobre el encuentro que llevó a cabo parte del arco opositor de la provincia en respuesta a una convocatoria del PRO. “Estar todos juntos para ganarle a Jaldo es un rejunte”, disparó y comparó a esa foto con lo que fue Juntos por el Cambio o lo sucedido con la Alianza en 1999, que terminó con una de las crisis económicas e institucionales más grande de la Argentina. “Eso no sirve para nada”, cuestionó.