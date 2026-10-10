Molinuevo cuestionó el proyecto de Chahla para eliminar tasas: "Es maquillaje de campaña"

Sin embargo, advirtió que debatir estas cuestiones no es suficiente si no se traducen en soluciones concretas para los vecinos. En ese sentido, calificó la iniciativa municipal como una medida con escaso impacto y cuestionó sus posibles objetivos electorales. “Después de tres años de gestión, los vecinos necesitan soluciones concretas, no anuncios de medidas con beneficio casi nulo para la gente”, expresó.