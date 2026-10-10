Molinuevo cuestionó el proyecto de Chahla para eliminar tasas: "Es maquillaje de campaña"

Resumen para apurados
- Soledad Molinuevo (LLA) criticó hoy el proyecto de Rossana Chahla para eliminar tasas en San Miguel de Tucumán, al considerarlo insuficiente y mero 'maquillaje de campaña'.
- La referente libertaria afirmó que debatir la baja impositiva valida su agenda, pero exigió reducir el TEM y recortar el gasto político en lugar de hacer anuncios menores.
- El cruce anticipa la disputa electoral por la intendencia y presiona a la gestión local para aplicar recortes fiscales más profundos y reorientar fondos a obras públicas.
La candidata a intendente de San Miguel de Tucumán por La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo, cuestionó la iniciativa de Rossana Chahla para eliminar algunas tasas municipales. Si bien consideró positivo que se comiencen a discutir temas como la reducción de impuestos y el gasto político, sostuvo que la propuesta es insuficiente y reclamó medidas de mayor alcance.
“Estamos ganando la batalla cultural en Tucumán porque hoy empezamos a ver que se discuten temas que venimos planteando desde que comenzamos nuestro recorrido: bajar los impuestos y terminar con los privilegios de la política”, afirmó Molinuevo.
Sin embargo, advirtió que debatir estas cuestiones no es suficiente si no se traducen en soluciones concretas para los vecinos. En ese sentido, calificó la iniciativa municipal como una medida con escaso impacto y cuestionó sus posibles objetivos electorales. “Después de tres años de gestión, los vecinos necesitan soluciones concretas, no anuncios de medidas con beneficio casi nulo para la gente”, expresó.
La referente de La Libertad Avanza sostuvo que es necesario avanzar en una reducción más profunda de la presión impositiva municipal. Entre sus propuestas, planteó reducir el TEM y disminuir la carga tributaria que se incorpora en las facturas de los servicios.
Además, puso el foco en el costo del funcionamiento político del municipio y reclamó una revisión del gasto público. “Hay que terminar con los privilegios y avanzar hacia un Estado municipal más eficiente y austero”, manifestó.
Para Molinuevo, los recursos municipales deben destinarse a resolver las principales necesidades de la ciudad, con especial atención a las obras públicas pendientes. “El dinero tiene que transformarse en las obras que le faltan a San Miguel de Tucumán, no perderse en el gasto político”, remarcó.
Finalmente, consideró que la incorporación de estos temas al debate público demuestra un avance de las ideas que impulsa su espacio político, aunque insistió en que el desafío es pasar de los anuncios a las decisiones concretas.
“Menos impuestos, menos gasto político y más soluciones para los vecinos. Tucumán necesita dejar atrás las promesas de campaña y empezar a hacer las cosas de verdad”, concluyó.