Dirigentes del PRO Tucumán respaldaron la candidatura de Lisandro Catalán

Un grupo de dirigentes del PRO Tucumán manifestó públicamente su desacuerdo con la reunión convocada por las autoridades partidarias para conformar una mesa de diálogo con sectores de la oposición provincial. En un comunicado, cuestionaron la posibilidad de retomar acuerdos con dirigentes que, según señalaron, durante años ocuparon el lugar de una oposición testimonial y terminaron siendo funcionales al oficialismo.