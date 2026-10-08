Dirigentes del PRO Tucumán respaldaron la candidatura de Lisandro Catalán

Resumen para apurados
- Dirigentes del PRO Tucumán respaldaron la postulación a gobernador de Lisandro Catalán y rechazaron dialogar con sectores opositores tradicionales para evitar viejas fórmulas.
- La postura surge tras el rechazo a una mesa de diálogo convocada por autoridades del partido, a la que acusaron de buscar cargos en vez de acordar un programa transformador.
- La fractura interna en el PRO tucumano fortalece el armado de La Libertad Avanza en la provincia de cara a la disputa por la gobernación frente al oficialismo peronista.
Un grupo de dirigentes del PRO Tucumán manifestó públicamente su desacuerdo con la reunión convocada por las autoridades partidarias para conformar una mesa de diálogo con sectores de la oposición provincial. En un comunicado, cuestionaron la posibilidad de retomar acuerdos con dirigentes que, según señalaron, durante años ocuparon el lugar de una oposición testimonial y terminaron siendo funcionales al oficialismo.
“Volver a las mismas fórmulas, con los mismos dirigentes y las mismas prácticas, no es el camino para construir una alternativa diferente”, sostuvieron los firmantes, quienes plantearon la necesidad de revisar el escenario político tras las elecciones de 2025.
En ese sentido, destacaron el crecimiento de La Libertad Avanza en Tucumán y consideraron que los resultados electorales dejaron un mensaje que los distintos espacios opositores deben interpretar. Según expresaron, el desafío es construir una alternativa con posibilidades reales de disputar el poder y transformar la provincia.
El documento también cuestionó las negociaciones políticas centradas en la distribución de espacios y cargos. “No creemos en los acuerdos ni en el reparto de cargos entre los mismos actores de siempre”, afirmaron.
Los dirigentes aclararon que su postura no implica rechazar el diálogo, sino establecer que cualquier entendimiento debe sustentarse en ideas, principios y un programa de gobierno, en lugar de limitarse a reconstruir estructuras políticas del pasado.
“ No queremos ser oposición de ‘sparring’. Queremos ser protagonistas de la construcción de una alternativa de gobierno”, señalaron en el comunicado.
Respaldo a Lisandro Catalán
El punto central del pronunciamiento fue la ratificación del apoyo a Lisandro Catalán como candidato a gobernador de Tucumán y la decisión de continuar trabajando junto a La Libertad Avanza Tucumán.
Los firmantes señalaron que su objetivo es acompañar un proyecto orientado a impulsar cambios en la provincia, con propuestas para el desarrollo y una agenda basada en las ideas de la libertad.
“Es tiempo de construir el futuro, no de volver a las fórmulas del pasado”, expresaron al fundamentar su posición frente a la convocatoria partidaria.
El comunicado expone así una diferencia interna dentro del espacio político respecto de la estrategia para construir una alternativa al peronismo tucumano: mientras se impulsa una instancia de diálogo con distintos sectores, los firmantes plantean que el camino debe priorizar un programa de gobierno y el respaldo a la candidatura de Catalán.
El texto concluye con una consigna que sintetiza su posicionamiento político: “Esta vez, es en serio”.