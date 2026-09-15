Soledad Molinuevo peleará por la Intendencia de San Miguel de Tucumán

El nombre de Molinuevo se suma al de Chahla, quien fue la primera en lanzar su candidatura en la Capital. Si bien todavía no se oficializó, en las calles capitalinas se observan carteles gigantes en los que se menciona al legislador José “Pepe” Seleme, del espacio Cambia Tucumán que lidera Mariano Campero. Además, el radical Agustín Romano Norri mencionó en una entrevista con LG PLAY que le gustaría ser candidato a intendente. En tanto que de Fuerza Republicana hay trascendidos que señalan que el legislador Eduardo Verón Guerra podría ser aspirante en la Capital, como ocurrió en 2023.