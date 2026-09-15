ELECCIONES 2027

Soledad Molinuevo peleará por la Intendencia de San Miguel de Tucumán

La diputada confirmó que será candidata por La Libertad Avanza. Mencionó en sus redes sociales que está “con ganas de transformar la ciudad".

CANDIDATA. Junto a Lisandro Catalán, la diputada Soledad Molinuevo anunció que quiere ser intendenta de la Capital.
CANDIDATA. Junto a Lisandro Catalán, la diputada Soledad Molinuevo anunció que quiere ser intendenta de la Capital.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La diputada Soledad Molinuevo anunció que será candidata de La Libertad Avanza a la intendencia de San Miguel de Tucumán el 9 de mayo para disputar el poder al oficialismo local.
  • La postulación surgió tras reunirse con Karina Milei y Lisandro Catalán, como parte del plan de LLA para competir con candidatos propios contra el peronismo en Tucumán.
  • El lanzamiento desafía la reelección de la intendenta Rossana Chahla y redefine la disputa opositora en la capital tucumana frente a la UCR y Fuerza Republicana.
Resumen generado con IA

El principal espacio opositor al Partido Justicialista ya tiene candidata para la Intendencia de San Miguel de Tucumán. La diputada de La Libertad Avanza (LLA), Soledad Molinuevo, anunció que peleará por llegar al sillón de la Municipalidad en las elecciones del 9 de mayo. “Con un equipo serio, comprometido y con ganas de transformar la ciudad, vamos a darle a los vecinos una alternativa para que, de una vez por todas, San Miguel pueda salir adelante”, expuso en sus redes.

La parlamentaria nacional indicó que la decisión fue tomada luego de mantener conversaciones con Lisandro Catalán, quien se postulará para pelear la Gobernación, y con  referentes nacionales de LLA, así como con referentes partidarios, vecinos de la Capital y dirigentes de la juventud libertaria. “Tenemos el desafío de devolverle a Tucumán su grandeza, en cada rincón y en cada barrio”, respaldó el director de YPF en sus redes.

La candidatura de Molinuevo se da horas después de que se difundiera una foto suya junto a la presidenta nacional de LLA y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En la imagen también está el diputado bandeño Gerardo Huesen, por lo que se especula que puede haber un anuncio similar de su parte en los próximos días.

LLA informó a través de un comunicado que el objetivo del espacio es presentar candidatos propios en los principales distritos y disputar el poder que tienen actualmente el gobernador Osvaldo Jaldo, en el Poder Ejecutivo provincial, y la intendenta Rossana Chahla, en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

La diputada puso el foco en la construcción de un equipo para afrontar la campaña y, eventualmente, la gestión municipal. “Queremos una ciudad moderna, ordenada y pujante. Una San Miguel de Tucumán que vuelva a ser orgullo de todos los tucumanos y un ejemplo para el país”, expuso. Además, cerró su anuncio con una de las consignas que atraviesa la estrategia electoral de La Libertad Avanza en Tucumán: “Esta vez, es en serio”.

El nombre de Molinuevo se suma al de Chahla, quien fue la primera en lanzar su candidatura en la Capital. Si bien todavía no se oficializó, en las calles capitalinas se observan carteles gigantes en los que se menciona al legislador José “Pepe” Seleme, del espacio Cambia Tucumán que lidera Mariano Campero. Además, el radical Agustín Romano Norri mencionó en una entrevista con LG PLAY que le gustaría ser candidato a intendente. En tanto que de Fuerza Republicana hay trascendidos que señalan que el legislador Eduardo Verón Guerra podría ser aspirante en la Capital, como ocurrió en 2023.

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