Jaldo, Manzur, Catalán, Campero y otros: ¿a quiénes favorece y perjudica la fragmentación?

Resumen para apurados
- Analistas políticos evalúan en Tucumán el impacto electoral de la fragmentación partidaria entre referentes del PJ, La Libertad Avanza, el PRO y la UCR.
- El escenario provincial muestra divisiones internas tanto en el oficialismo de Jaldo y Manzur como en sectores opositores liderados por Catalán y Campero.
- Esta dispersión de fuerzas definirá las alianzas estratégicas y la competitividad de los frentes hacia las elecciones legislativas y ejecutivas venideras.
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