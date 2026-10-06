Política

Chahla propone eliminar 59 tributos municipales y le pide al Concejo que apruebe la medida

La intendenta de la capital envió un proyecto que plantea derogar tasas y conceptos vinculados a trámites, habilitaciones, permisos, inspecciones y otras gestiones.

Oficinas de la Dirección de Ingresos Municipales. MSMT
Oficinas de la Dirección de Ingresos Municipales. MSMT
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La intendenta Rossana Chahla presentó hoy un proyecto en San Miguel de Tucumán para derogar 59 tasas y reducir costos administrativos a los contribuyentes.
  • La medida modifica el Código Tributario y la Ordenanza Tarifaria, integrándose a un plan de modernización que busca digitalizar permisos y gestiones comunales.
  • Si el Concejo aprueba la norma, los 59 trámites pasarán a ser gratuitos, lo que aliviará la carga burocrática y fiscal sobre comercios y empresas locales.
Resumen generado con IA

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, anunció el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para eliminar 59 tasas y conceptos tributarios que actualmente pagan vecinos, comerciantes y empresas por distintos trámites y actividades en la capital.

Según los fundamentos, la iniciativa busca reducir los costos asociados a gestiones municipales y simplificar los procedimientos que deben realizar los contribuyentes. Para que la medida entre en vigencia, el Concejo Deliberante deberá aprobar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo municipal.

El proyecto apunta a eliminar cobros vinculados con certificaciones, solicitudes administrativas, habilitaciones, permisos, ocupación de espacios públicos, actuaciones municipales, registros e inspecciones, entre otros conceptos.

Chahla llamó a seguir “transformando” San Miguel de Tucumán y presentó a “Migue”

Chahla llamó a seguir “transformando” San Miguel de Tucumán y presentó a “Migue”

En un comunicado, la Municipalidad subrayó que la propuesta se incorpora al proceso de modernización administrativa que impulsa la gestión de Chahla, que incluye el reemplazo de algunos trámites presenciales por gestiones digitales. Entre ellas se encuentran la obtención de certificados de libre deuda y permisos de uso de la vía pública.

Qué deberá aprobar el Concejo

El proyecto remitido al cuerpo deliberativo consta de 19 artículos y plantea modificaciones a dos normas centrales del régimen fiscal de San Miguel de Tucumán: el Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 4.536/13 y sus modificatorias, y la Ordenanza Tarifaria Anual Nº 5.487/25.

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

Chahla atribuyó las inundaciones a la acumulación de basura: “Hasta colchones encontramos en los canales”

Entre otros cambios, propone derogar los artículos 214, 215, 216, 217, 232, 233 y 239 del Código Tributario, además de distintos artículos, incisos e ítems de la Tarifaria vigente.

La discusión en el Concejo será clave para la aplicación de la iniciativa. Si el proyecto es aprobado, los 59 conceptos incluidos dejarán de cobrarse y los trámites alcanzados pasarán a ser gratuitos.

El impacto en comercios y empresas

Uno de los ejes de la propuesta está puesto en los conceptos asociados a la actividad comercial. La eliminación de estos cargos busca reducir los costos que enfrentan comercios y empresas al realizar gestiones ante la Municipalidad.

El Ejecutivo municipal plantea que la reducción de tasas debe acompañar la simplificación de los trámites y la digitalización de procedimientos, con el objetivo de disminuir la carga administrativa para quienes desarrollan actividades económicas en la ciudad.

Ahora, el proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo en el Concejo Deliberante, donde se definirá si las modificaciones impulsadas por Chahla avanzan y, en consecuencia, si los 59 conceptos tributarios quedan eliminados.

Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña
1

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
3

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección
4

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Dolor y mensajes de despedida por la muerte de una jugadora de hockey de Universitario
5

Dolor y mensajes de despedida por la muerte de una jugadora de hockey de Universitario

Ranking notas premium
Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
1

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
3

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
4

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
5

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Más Noticias
Dolor y mensajes de despedida por la muerte de una jugadora de hockey de Universitario

Dolor y mensajes de despedida por la muerte de una jugadora de hockey de Universitario

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Cómo China usa 27 espejos gigantes para descongelar el suelo y construir una megapresa en la montaña

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos del horóscopo chino que recibirán un impulso clave en octubre, según Ludovica Squirru

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Qué artistas cantarán y qué sorpresa guarda la AFA: todo lo que pasará en la despedida de Lionel Messi

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

“Marcha de velas”: reclamaron por las tarifas de electricidad

“Marcha de velas”: reclamaron por las tarifas de electricidad

Comentarios