Chahla propone eliminar 59 tributos municipales y le pide al Concejo que apruebe la medida

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla presentó hoy un proyecto en San Miguel de Tucumán para derogar 59 tasas y reducir costos administrativos a los contribuyentes.
- La medida modifica el Código Tributario y la Ordenanza Tarifaria, integrándose a un plan de modernización que busca digitalizar permisos y gestiones comunales.
- Si el Concejo aprueba la norma, los 59 trámites pasarán a ser gratuitos, lo que aliviará la carga burocrática y fiscal sobre comercios y empresas locales.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, anunció el envío al Concejo Deliberante de un proyecto para eliminar 59 tasas y conceptos tributarios que actualmente pagan vecinos, comerciantes y empresas por distintos trámites y actividades en la capital.
Según los fundamentos, la iniciativa busca reducir los costos asociados a gestiones municipales y simplificar los procedimientos que deben realizar los contribuyentes. Para que la medida entre en vigencia, el Concejo Deliberante deberá aprobar las modificaciones propuestas por el Ejecutivo municipal.
El proyecto apunta a eliminar cobros vinculados con certificaciones, solicitudes administrativas, habilitaciones, permisos, ocupación de espacios públicos, actuaciones municipales, registros e inspecciones, entre otros conceptos.
En un comunicado, la Municipalidad subrayó que la propuesta se incorpora al proceso de modernización administrativa que impulsa la gestión de Chahla, que incluye el reemplazo de algunos trámites presenciales por gestiones digitales. Entre ellas se encuentran la obtención de certificados de libre deuda y permisos de uso de la vía pública.
Qué deberá aprobar el Concejo
El proyecto remitido al cuerpo deliberativo consta de 19 artículos y plantea modificaciones a dos normas centrales del régimen fiscal de San Miguel de Tucumán: el Código Tributario Municipal, Ordenanza Nº 4.536/13 y sus modificatorias, y la Ordenanza Tarifaria Anual Nº 5.487/25.
Entre otros cambios, propone derogar los artículos 214, 215, 216, 217, 232, 233 y 239 del Código Tributario, además de distintos artículos, incisos e ítems de la Tarifaria vigente.
La discusión en el Concejo será clave para la aplicación de la iniciativa. Si el proyecto es aprobado, los 59 conceptos incluidos dejarán de cobrarse y los trámites alcanzados pasarán a ser gratuitos.
El impacto en comercios y empresas
Uno de los ejes de la propuesta está puesto en los conceptos asociados a la actividad comercial. La eliminación de estos cargos busca reducir los costos que enfrentan comercios y empresas al realizar gestiones ante la Municipalidad.
El Ejecutivo municipal plantea que la reducción de tasas debe acompañar la simplificación de los trámites y la digitalización de procedimientos, con el objetivo de disminuir la carga administrativa para quienes desarrollan actividades económicas en la ciudad.
Ahora, el proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo en el Concejo Deliberante, donde se definirá si las modificaciones impulsadas por Chahla avanzan y, en consecuencia, si los 59 conceptos tributarios quedan eliminados.