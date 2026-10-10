Cuándo se debatiría la baja de tasas municipales en el Concejo de San Miguel de Tucumán

La estimación se tomó considerando los tiempos del edificio ubicado en Monteagudo y San Martín. La comisión de Hacienda, que encabeza el peronista Emiliano Vargas Aignasse, tiene como días de tablas los lunes (pudiendo convocarse de forma extraordinaria si se requiriera); y la de Labor Parlamentaria, los martes. Además, se considera el tiempo de análisis del proyecto de parte del comité y de los concejales en general.