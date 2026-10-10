Cuándo se debatiría la baja de tasas municipales en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El proyecto para la eliminación de 59 tasas y conceptos municipales está en vías de análisis en el Concejo Deliberante. Y un encuentro entre la intendenta Rossana Chahla y el presidente del cuerpo, Fernando Juri, terminó de definir una posible fecha para llevar la iniciativa al recinto. ¿Por qué una efeméride aparece como día clave?
La jefa municipal presentó su propuesta de dar de baja una larga lista de conceptos tributarios el martes pasado. Y luego, el jueves citó en su despacho al titular del Concejo para presentarle la iniciativa. En declaraciones recientes, Chahla manifestó su voluntad de que el tema sea tratado en el corto plazo y, además, auguró una aprobación unánime en el recinto.
En un principio, el cuerpo de concejales planeaba sesionar el próximo jueves 15. Pero, con la llegada de este proyecto y con un fin de semana largo de por medio, se resolvió que el encuentro en el recinto quedaría fijado para el día 22.
La estimación se tomó considerando los tiempos del edificio ubicado en Monteagudo y San Martín. La comisión de Hacienda, que encabeza el peronista Emiliano Vargas Aignasse, tiene como días de tablas los lunes (pudiendo convocarse de forma extraordinaria si se requiriera); y la de Labor Parlamentaria, los martes. Además, se considera el tiempo de análisis del proyecto de parte del comité y de los concejales en general.
Otra de las prioridades de Chahla para el Concejo Deliberante es el tratamiento del proyecto que propone la creación del Centro Integral Municipal de la Tartamudez, un servicio municipal especializado para el abordaje integral del trastorno y otras alteraciones de la fluidez del habla.
Y aquí se encuentra un punto de coincidencia. El día previsto para una posible sesión, el jueves 22, es el Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Que se apruebe la iniciativa ese día está pensado como un gesto simbólico en apoyo a quienes padecen el trastorno.
Informes edilicios
La agenda del Concejo Deliberante tiene otra fecha de interés, y es la semana próxima. El miércoles a las 9:30, funcionarios de la Municipalidad capitalina irán a dar informes sobre la situación edilicia de San Miguel de Tucumán, tras una resolución aprobada en agosto pasado luego de que una explosión en un edificio de la Monteagudo despertara la advertencia de presuntas irregularidades en algunos inmuebles.
La disposición convoca a una reunión conjunta con el fin de analizar la situación administrativa de los edificios destinados a vivienda colectiva y “evaluar posibles adecuaciones normativas y administrativas vinculadas con los procedimientos de aprobación, inspección, regularización y finalización de obras”.
Los funcionarios deberán concurrir con la información disponible en las respectivas áreas y -subraya el escrito- en particular aquella vinculada con los inmuebles incluidos en el relevamiento efectuado durante 2018 y con los edificios que registren trámites pendientes de final de obra o habitabilidad.
Los ítems impositivos
El proyecto para eliminar 59 tasas municipales contempla modificaciones al Código Tributario Municipal y a la Ordenanza Tarifaria Anual vigente. Se busca suprimir aranceles que actualmente tienen escasa incidencia en la recaudación pero que generan altos costos administrativos para las dependencias municipales y para los contribuyentes.
La Municipalidad defiende que uno de los principales beneficios previstos es la eliminación de aranceles que actualmente deben abonarse para obtener documentación. Entre ellos se encuentra el certificado de Libre Deuda, el de Cumplimiento Fiscal y otras certificaciones y documentación que pasarán a conseguirse mediante herramientas digitales, evitando pagos y desplazamientos innecesarios a las oficinas de la administración municipal.
En tanto, el proyecto de Chahla propone la eliminación de la contribución municipal que se aplica sobre el consumo de agua, cloacas y gas natural por redes.
Según se explicó, la medida busca reducir los importes que abonan mensualmente los usuarios de estos servicios al suprimir el componente municipal que se traslada a las facturas de las empresas prestatarias.
En cuanto a los comerciantes, la iniciativa contempla la baja de distintos aranceles que corresponden a permisos y solicitudes relacionadas con actividades comerciales y el uso de espacios públicos. Estos tienen que ver con gestiones vinculadas con kioscos, ferias y puestos comerciales; actividades de food trucks; instalación de mesas y sillas en la vía pública; permisos de refacción sin planos; rebajes de cordón; y depósito de materiales.
El Ejecutivo municipal defiende que el propósito es reducir los costos asociados con algunas gestiones y facilitar el desarrollo de emprendimientos y actividades económicas en la ciudad.
Las 59 tasas en cuestión se dividen en nueve reparticiones de la Municipalidad:
-Dirección de Ingresos Municipales (DIM): 17 conceptos.
-Catastro: 14 conceptos.
-Vía Pública: 12 conceptos.
-Cementerios: siete conceptos.
-Bromatología: tres conceptos.
-Tribunal de Faltas: dos conceptos.
-Arbolado: dos conceptos.
-Defensa Civil: un concepto.
-Espacios Verdes: un concepto.
“Se ha trabajado desde las áreas técnicas a fin de llevar adelante la simplificación del sistema tributario municipal, reducir costos administrativos, eliminar tributos de baja significación económica y promover la modernización del Estado municipal mediante la eliminación de cargas tributarias que no guardan adecuada relación costo-beneficio para la administración y los contribuyentes”, defiende el escrito que presentó Chahla en el Concejo Deliberante y que deberá ser analizado y debatido por el cuerpo de ediles de San Miguel de Tucumán.