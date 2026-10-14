Predicciones de Mhoni Vidente para hoy, 14 de octubre: cartas del tarot y números de la suerte signo por signo

En el terreno afectivo, la vibración cósmica impulsada por Mhoni Vidente trae un giro positivo y oportunidades de sanación profunda para el corazón. Escorpio lidera la suerte en el amor y dinero gracias a la carta del As de Copas, un símbolo de perdón, liberación de celos o viejos amores y el inicio de romances más maduros y reales. En la misma línea, Libra experimenta los giros de La Rueda de la Fortuna, favoreciendo reencuentros románticos y acuerdos mutuos en pareja, en tanto que Leo y Cáncer se iluminan con la energía de El Sol, fortaleciendo la pasión, la complicidad y el valor personal en sus vínculos.