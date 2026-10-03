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Mhoni Vidente reveló qué signo deberá cuidarse de engaños y traiciones durante octubre

La astróloga cubana anticipó un mes de cambios, crecimiento y nuevas oportunidades, pero también advirtió sobre posibles decepciones o traiciones dentro del círculo cercano de uno de los signos del zodíaco.

Mhoni Vidente advierte a un signo del zodíaco sobre posibles traiciones de amigos en octubre
Mhoni Vidente advierte a un signo del zodíaco sobre posibles traiciones de amigos en octubre La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La astróloga Mhoni Vidente advirtió que las personas de Cáncer deberán cuidarse de engaños y traiciones de su entorno cercano durante octubre, según sus predicciones.
  • El pronóstico se basa en la carta de La Estrella, que anticipa transformaciones laborales y la necesidad de evitar conflictos ante posibles revelaciones de allegados.
  • La vidente insta al signo a reactivar proyectos postergados, aunque el informe aclara que estas interpretaciones astrológicas carecen de respaldo y evidencia científica.
Resumen generado con IA

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para octubre de 2026. La astróloga señaló que un signo en epecífico atravesará una etapa de crecimiento y transformaciones, aunque también deberá prestar atención a sus vínculos más cercanos ante la posibilidad de enfrentar decepciones o descubrir actitudes inesperadas.

De acuerdo con sus pronósticos, los próximos días estarán marcados por la influencia de La Estrella, una carta del Tarot asociada, según esta interpretación, con el crecimiento, el brillo personal y los cambios. El período podría llevar a los nacidos bajo Cáncer a plantearse nuevos objetivos y tomar decisiones sobre algunos aspectos de su vida que permanecían pendientes.

La fuerte advertencia de Mhoni Vidente para Cáncer

Uno de los principales mensajes de la astróloga está relacionado con las amistades. Mhoni Vidente advirtió sobre la posibilidad de atravesar situaciones de traición o decepción por parte de personas cercanas.

Ante este escenario, recomendó observar con atención las actitudes de quienes forman parte del entorno y evitar involucrarse en conflictos innecesarios.

Las predicciones también anticipan una posible revelación. Según Mhoni Vidente, una información que salga a la luz podría ayudar a Cáncer a comprender determinadas situaciones desde otra perspectiva y despejar algunas dudas relacionadas con sus vínculos.

Horóscopo: cambios importantes para Cáncer en octubre

Más allá de las advertencias relacionadas con las amistades, el período aparece asociado con movimiento y crecimiento personal.

La astróloga aconsejó a los cancerianos dejar atrás situaciones dramáticas y asumir una actitud más activa para alcanzar aquello que desean. En particular, el momento podría resultar importante para retomar proyectos que habían quedado postergados o que necesitaban una decisión para comenzar a avanzar.

El ámbito laboral también podría experimentar modificaciones. Según las predicciones, se aproximan cambios en el trabajo que estarán vinculados con el proceso de transformación personal que atraviesa el signo.

La recomendación es aprovechar las oportunidades que aparezcan, pero sin dejar de prestar atención a las personas y circunstancias que rodean cada decisión.

La carta, el color y los números de la suerte de Cáncer

Para completar sus predicciones, Mhoni Vidente señaló que La Estrella será la carta del Tarot que acompañará a Cáncer durante el período comprendido entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre.

Además, la astróloga indicó que los números de la suerte para el signo serán el 05 y el 21, mientras que el verde será su color mágico durante estos días. Estas predicciones forman parte de una interpretación astrológica y no cuentan con evidencia científica que permita comprobar que estos elementos determinen acontecimientos futuros.

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