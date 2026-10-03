Mhoni Vidente reveló qué signo deberá cuidarse de engaños y traiciones durante octubre

De acuerdo con sus pronósticos, los próximos días estarán marcados por la influencia de La Estrella, una carta del Tarot asociada, según esta interpretación, con el crecimiento, el brillo personal y los cambios. El período podría llevar a los nacidos bajo Cáncer a plantearse nuevos objetivos y tomar decisiones sobre algunos aspectos de su vida que permanecían pendientes.