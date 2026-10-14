Los bonos y las acciones argentinas profundizan las pérdidas y el riesgo país roza los 600 puntos

Resumen para apurados
- Los activos argentinos cayeron hoy en Wall Street y la Bolsa porteña, llevando el riesgo país a 595 puntos por la alta inflación en EE.UU. y temor a tasas altas de la Fed.
- Los bonos en dólares cedieron hasta 0,6% y los ADRs cayeron hasta 2,4%, golpeados por el menor atractivo de los emergentes ante una política monetaria restrictiva en EE.UU.
- La persistencia de tasas globales elevadas y la incertidumbre política local hacia 2027 amenazan con frenar la recuperación y encarecer el acceso al crédito para el país.
Los bonos soberanos argentinos en dólares vuelven a operar en terreno negativo en Wall Street, en una jornada marcada por la incertidumbre internacional y la falta de señales que impulsen una recuperación sostenida de los activos locales. En ese escenario, el riesgo país se ubica en 595 puntos básicos, cerca de la barrera de los 600.
La presión sobre los títulos argentinos se intensificó luego de que la inflación de Estados Unidos superara las previsiones del mercado. El dato reavivó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva o avance con una nueva suba de tasas, un escenario que suele reducir el atractivo de los activos de mercados emergentes.
Los bonos en dólares registran retrocesos de hasta el 0,6%, con mayor presión sobre algunos de los títulos de vencimiento más lejano. Entre las bajas se destacan el Global 2041, que pierde un 0,55%, y el Global 2035, con una caída del 0,44%. En tanto, el Global 2046 retrocede un 0,08%.
En el plano local, los inversores también comienzan a incorporar en sus análisis el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027, mientras el mercado espera señales que permitan definir el rumbo de los activos argentinos.
Los ADRs y el S&P Merval también operan en baja
Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, a través de los ADRs, extienden las pérdidas y muestran retrocesos de hasta el 2,4%. Cresud e IRSA encabezan las caídas, ambas con una baja del 2,4%, seguidas por Banco BBVA, que pierde un 2,3%.
En sentido contrario, YPF avanza un 0,6% y se ubica entre los pocos papeles que logran operar en terreno positivo.
En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocede un 0,5% y se ubica en los 2.855.500,87 puntos en pesos. Medido en dólares, también registra una caída del 0,5%, hasta los 1.771,26 puntos.