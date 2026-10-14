EconomíaNoticias económicas

Los bonos y las acciones argentinas profundizan las pérdidas y el riesgo país roza los 600 puntos

Los títulos soberanos en dólares operan en baja, presionados por las tensiones internacionales y las expectativas de nuevas subas de tasas de la Reserva Federal.

Repercusiones de la jornada bursátil. ARCHIVO
Repercusiones de la jornada bursátil. ARCHIVO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los activos argentinos cayeron hoy en Wall Street y la Bolsa porteña, llevando el riesgo país a 595 puntos por la alta inflación en EE.UU. y temor a tasas altas de la Fed.
  • Los bonos en dólares cedieron hasta 0,6% y los ADRs cayeron hasta 2,4%, golpeados por el menor atractivo de los emergentes ante una política monetaria restrictiva en EE.UU.
  • La persistencia de tasas globales elevadas y la incertidumbre política local hacia 2027 amenazan con frenar la recuperación y encarecer el acceso al crédito para el país.
Resumen generado con IA

Los bonos soberanos argentinos en dólares vuelven a operar en terreno negativo en Wall Street, en una jornada marcada por la incertidumbre internacional y la falta de señales que impulsen una recuperación sostenida de los activos locales. En ese escenario, el riesgo país se ubica en 595 puntos básicos, cerca de la barrera de los 600.

Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

La presión sobre los títulos argentinos se intensificó luego de que la inflación de Estados Unidos superara las previsiones del mercado. El dato reavivó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una política monetaria restrictiva o avance con una nueva suba de tasas, un escenario que suele reducir el atractivo de los activos de mercados emergentes.

Los bonos en dólares extienden su repunte y el riesgo país se consolida por debajo de los 600 puntos

Los bonos en dólares extienden su repunte y el riesgo país se consolida por debajo de los 600 puntos

Los bonos en dólares registran retrocesos de hasta el 0,6%, con mayor presión sobre algunos de los títulos de vencimiento más lejano. Entre las bajas se destacan el Global 2041, que pierde un 0,55%, y el Global 2035, con una caída del 0,44%. En tanto, el Global 2046 retrocede un 0,08%.

Efecto Brasil: día positivo para bonos y riesgo país de Argentina

Efecto Brasil: día positivo para bonos y riesgo país de Argentina

En el plano local, los inversores también comienzan a incorporar en sus análisis el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027, mientras el mercado espera señales que permitan definir el rumbo de los activos argentinos.

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

Los ADRs y el S&P Merval también operan en baja

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, a través de los ADRs, extienden las pérdidas y muestran retrocesos de hasta el 2,4%. Cresud e IRSA encabezan las caídas, ambas con una baja del 2,4%, seguidas por Banco BBVA, que pierde un 2,3%.

En sentido contrario, YPF avanza un 0,6% y se ubica entre los pocos papeles que logran operar en terreno positivo.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocede un 0,5% y se ubica en los 2.855.500,87 puntos en pesos. Medido en dólares, también registra una caída del 0,5%, hasta los 1.771,26 puntos.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

Los bonos en dólares extienden su repunte y el riesgo país se consolida por debajo de los 600 puntos

Los bonos en dólares extienden su repunte y el riesgo país se consolida por debajo de los 600 puntos

Efecto Brasil: día positivo para bonos y riesgo país de Argentina

Efecto Brasil: día positivo para bonos y riesgo país de Argentina

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

Lo más popular
Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón
1

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026
2

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes
3

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
4

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo
5

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Ranking notas premium
Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán
1

Nuevos imputados en la mega estafa inmobiliaria en Tucumán

Los fundamentalistas del peronismo tucumano
2

Los "fundamentalistas" del peronismo tucumano

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones
3

Causa AMT: la jueza analiza si ordena el secuestro de los libros contables y no descartan nuevas presentaciones

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron
4

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen
5

Peajes: cómo adherirse a TelePase y qué alternativas de pago existen

Más Noticias
La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

La muerte del “Roña” Castro dejó abierta una disputa familiar por sus casas en Caleta Olivia

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Cuánto cobran los empleados de McDonald’s, Burger King y Mostaza en octubre de 2026

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

De qué murió Jorge “Roña” Castro: las primeras versiones sobre su descompensación en el bingo

Falleció Rolo Díaz, un referente del vino en los Valles Calchaquíes

Falleció "Rolo" Díaz, un referente del vino en los Valles Calchaquíes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La conducción de la Magistratura atacó el fallo que le exigió facturas bajo apercibimiento de secuestro

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

La inflación de Tucumán fue más alta que la del Indec: los rubros que más crecieron

Comentarios