Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

Desde Quantum Finanzas advirtieron sobre la intensificación de los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo. Según el análisis de la consultora, durante octubre se registraron al menos nueve ataques, la mitad de los contabilizados en todo septiembre, mientras el tránsito marítimo se aproximaba al 80% de los niveles previos a la guerra.