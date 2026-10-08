Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

Resumen para apurados
- Este jueves, los bonos argentinos rebotaron en Wall Street y el riesgo país se ubicó en 590 puntos, impulsados por compras tras la volatilidad externa.
- La deuda se recuperó luego de que mermara el impulso de las elecciones de Brasil, mientras persisten tensiones en Medio Oriente y altas tasas de interés globales.
- Sostener la mejora dependerá del clima internacional y de las variables macroeconómicas locales, factores clave para el mercado antes del ciclo electoral de 2027.
Los bonos soberanos argentinos en dólares registran una recuperación este jueves y buscan retomar la tendencia alcista, luego de que perdiera fuerza el impulso inicial generado por el resultado electoral en Brasil. En ese escenario, el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos básicos, según el índice elaborado por J.P. Morgan.
La deuda argentina había encontrado cierto alivio en el mejor clima para los activos de mercados emergentes tras el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en la que se impuso Flávio Bolsonaro. Ese escenario había contribuido a una baja del riesgo país durante dos ruedas consecutivas.
Sin embargo, la mejora de los títulos locales todavía convive con un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, las presiones inflacionarias y la persistencia de tasas de interés elevadas.
En el mercado local, los bonos soberanos en dólares muestran subas generalizadas. El Global 2041 encabeza los avances, con una mejora del 0,7%, seguido por el Global 2035. En sentido contrario, el Global 2046 registra una caída del 0,1%.
La corrección de los activos durante la rueda anterior estuvo vinculada con el deterioro del contexto externo, en particular por la escalada de las tensiones en Medio Oriente, que presiona sobre los precios del petróleo y suma incertidumbre a las perspectivas de inflación global.
Desde Quantum Finanzas advirtieron sobre la intensificación de los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo. Según el análisis de la consultora, durante octubre se registraron al menos nueve ataques, la mitad de los contabilizados en todo septiembre, mientras el tránsito marítimo se aproximaba al 80% de los niveles previos a la guerra.
El economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, también señaló que la evolución de los mercados internacionales continúa condicionando el desempeño de los activos financieros.
“El mercado internacional sigue dando que hablar, con una presión sobre tasas que no se disipa”, afirmó. Además, sostuvo que los inversores deberán seguir de cerca tanto los factores externos como la evolución de las variables macroeconómicas locales y su relación con el clima social, en la antesala del ciclo electoral de 2027.
Los ADRs y el S&P Merval operan en alza
En Wall Street, los certificados de acciones argentinas que cotizan en Nueva York, conocidos como ADRs, registran mayoría de subas. Loma Negra lidera las ganancias, con un avance del 2,7%, seguida por Telecom, que sube un 2%, e YPF, con una mejora del 1,7%. Entre las entidades financieras, BBVA Argentina avanza un 1,2%.
En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval gana un 1,1% y alcanza los 2.856.299,50 puntos en pesos. Medido en dólares, el indicador sube un 1,8%, hasta los 1.774,48 puntos.
Las acciones locales también muestran una tendencia positiva, con avances de hasta el 3%, encabezados por Loma Negra.
La evolución de los bonos y las acciones argentinas dependerá, en las próximas ruedas, de la capacidad del mercado para sostener la recuperación, en un escenario en el que las tensiones internacionales conviven con las dudas sobre la dinámica económica local y las perspectivas financieras de cara a 2027.