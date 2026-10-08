EconomíaNoticias económicas

Los bonos en dólares rebotan y el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos

Los títulos soberanos argentinos vuelven a terreno positivo en Wall Street, mientras que el S&P Merval avanza y los ADRs operan con mayoría de subas.

La deuda argentina había encontrado cierto alivio en el mejor clima para los activos de mercados emergentes.
La deuda argentina había encontrado cierto alivio en el mejor clima para los activos de mercados emergentes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este jueves, los bonos argentinos rebotaron en Wall Street y el riesgo país se ubicó en 590 puntos, impulsados por compras tras la volatilidad externa.
  • La deuda se recuperó luego de que mermara el impulso de las elecciones de Brasil, mientras persisten tensiones en Medio Oriente y altas tasas de interés globales.
  • Sostener la mejora dependerá del clima internacional y de las variables macroeconómicas locales, factores clave para el mercado antes del ciclo electoral de 2027.
Resumen generado con IA

Los bonos soberanos argentinos en dólares registran una recuperación este jueves y buscan retomar la tendencia alcista, luego de que perdiera fuerza el impulso inicial generado por el resultado electoral en Brasil. En ese escenario, el riesgo país se mantiene cerca de los 590 puntos básicos, según el índice elaborado por J.P. Morgan.

Los bonos en dólares extienden su repunte y el riesgo país se consolida por debajo de los 600 puntos

Los bonos en dólares extienden su repunte y el riesgo país se consolida por debajo de los 600 puntos

La deuda argentina había encontrado cierto alivio en el mejor clima para los activos de mercados emergentes tras el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, en la que se impuso Flávio Bolsonaro. Ese escenario había contribuido a una baja del riesgo país durante dos ruedas consecutivas.

Efecto Brasil: día positivo para bonos y riesgo país de Argentina

Efecto Brasil: día positivo para bonos y riesgo país de Argentina

Sin embargo, la mejora de los títulos locales todavía convive con un escenario internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, las presiones inflacionarias y la persistencia de tasas de interés elevadas.

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

En el mercado local, los bonos soberanos en dólares muestran subas generalizadas. El Global 2041 encabeza los avances, con una mejora del 0,7%, seguido por el Global 2035. En sentido contrario, el Global 2046 registra una caída del 0,1%.

La corrección de los activos durante la rueda anterior estuvo vinculada con el deterioro del contexto externo, en particular por la escalada de las tensiones en Medio Oriente, que presiona sobre los precios del petróleo y suma incertidumbre a las perspectivas de inflación global.

Desde Quantum Finanzas advirtieron sobre la intensificación de los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo. Según el análisis de la consultora, durante octubre se registraron al menos nueve ataques, la mitad de los contabilizados en todo septiembre, mientras el tránsito marítimo se aproximaba al 80% de los niveles previos a la guerra.

El economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, también señaló que la evolución de los mercados internacionales continúa condicionando el desempeño de los activos financieros.

“El mercado internacional sigue dando que hablar, con una presión sobre tasas que no se disipa”, afirmó. Además, sostuvo que los inversores deberán seguir de cerca tanto los factores externos como la evolución de las variables macroeconómicas locales y su relación con el clima social, en la antesala del ciclo electoral de 2027.

Los ADRs y el S&P Merval operan en alza

En Wall Street, los certificados de acciones argentinas que cotizan en Nueva York, conocidos como ADRs, registran mayoría de subas. Loma Negra lidera las ganancias, con un avance del 2,7%, seguida por Telecom, que sube un 2%, e YPF, con una mejora del 1,7%. Entre las entidades financieras, BBVA Argentina avanza un 1,2%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval gana un 1,1% y alcanza los 2.856.299,50 puntos en pesos. Medido en dólares, el indicador sube un 1,8%, hasta los 1.774,48 puntos.

Las acciones locales también muestran una tendencia positiva, con avances de hasta el 3%, encabezados por Loma Negra.

La evolución de los bonos y las acciones argentinas dependerá, en las próximas ruedas, de la capacidad del mercado para sostener la recuperación, en un escenario en el que las tensiones internacionales conviven con las dudas sobre la dinámica económica local y las perspectivas financieras de cara a 2027.

Temas Buenos AiresGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los bonos en dólares extienden su repunte y el riesgo país se consolida por debajo de los 600 puntos

Los bonos en dólares extienden su repunte y el riesgo país se consolida por debajo de los 600 puntos

Efecto Brasil: día positivo para bonos y riesgo país de Argentina

Efecto Brasil: día positivo para bonos y riesgo país de Argentina

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

El riesgo país vuelve a subir y se acerca a los 640 puntos: acciones y bonos caen con fuerza

Lo más popular
De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram
1

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes
2

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas
3

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales
4

Dimes y diretes: Chahla admitió que la baja del consumo retrasa la activación de los mercados municipales

Qué se sabe del presunto intento de secuestro en un Uber: “No es frecuente este tipo de denuncia”, dijo Girvau
5

Qué se sabe del presunto intento de secuestro en un Uber: “No es frecuente este tipo de denuncia”, dijo Girvau

Ranking notas premium
Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
1

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros
2

Casa en Yerba Buena: Courel reclamó novedades sobre la denuncia contra Raquel Graneros

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
3

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Club Atlético Lealtad
4

Club Atlético Lealtad

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico
5

Los peajes del NOA serán gratis por ahora: chau al efectivo y llega el pago electrónico

Más Noticias
Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Aunque te enojes: Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

"Aunque te enojes": Juan Musso mostró la curiosa dedicatoria que Messi le escribió en la camiseta

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

De qué murió Piero De Benedictis: el comunicado de la familia y su último mensaje en Instagram

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

Tormentas, granizo y vientos intensos: las provincias bajo alerta amarilla y naranja este jueves

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

La reapertura de la iglesia San Francisco no fue plena: cuáles son los arreglos que aún están pendientes

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

Tucumán bajo alerta amarilla por tormentas, este jueves 8 de octubre: cuáles son las zonas afectadas

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

¿Cuál es el rumbo que tomará la economía?

Comentarios