Efecto Brasil: día positivo para bonos y riesgo país de Argentina

Los activos argentinos tuvieron una rueda de fuerte alivio y se acoplaron al rally regional que desató Brasil tras la victoria de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva en la primera vuelta presidencial. Aunque la definición será en el balotaje del 25 de octubre, el mercado leyó el resultado como una señal favorable para los activos de riesgo de la región: el Bovespa saltó casi 8%, el real se apreció más de 4%. En efecto, el riesgo país argentino se hundió 8,6% hasta los 599 puntos básicos.
Además, el S&P Merval avanzó 3,7% en pesos hasta los 2.869.488 puntos, mientras que medido en dólares trepó 5,1%. Dentro de las acciones que más subieron se ubicaron Transportadora de Gas del Sur (+5,9%), BBVA (+5,6%), Supervielle (+5,3%), Telecom Argentina (+5,2%), Grupo Financiero Galicia (+5,1%), Banco Macro (+5,1%), Central Puerto (+5%) y Loma Negra (+5%).
En Wall Street, las acciones argentinas también operaron con fuertes subas. Mercado Libre lideró con un salto de 9,6%, seguido por BBVA (+7,7%), Supervielle (+7,6%), Telecom Argentina (+7,1%), TGS (+6,8%), Grupo Financiero Galicia (+6,5%) y Banco Macro (+6,5%).
El rebote argentino se dio en una rueda positiva para los mercados globales, aunque con un claro liderazgo regional de Brasil. En Estados Unidos, un nuevo rally liderado por las megacaps tecnológicas impulsó al S&P 500 (+0,7%) cerca de sus máximos históricos y llevó al Nasdaq 100 (+1,1%) a marcar un nuevo récord. En tanto, el Dow Jones ganó 0,2%.
Por otro lado, la tasa del bono estadounidense a 10 años subió 3 puntos básicos hasta el 5,30%, mientras que el petróleo WTI cayó 2% a u$s89,25 el barril, tras los planes de la Casa Blanca para flexibilizar restricciones al diésel.
En Brasil, tras la victoria en las generales de Bolsonaro, que se proyecta con mayores chances de cara al balotaje del 25 de octubre, los mercados festejaron con el Bovespa trepando 7,7% y con una fuerte apreciación del real de más del 4%. En la región, el Colcap de Colombia avanzó 2,7%, el IPSA de Chile 1,9% y el S&P/BMV IPC de México 0,7%.
Apuesta electoral
Fuentes de la City sostienen que el presidente Javier Milei volvió a hacer una apuesta electoral muy importante en otro país, al apoyar a Bolsonaro en Brasil, así como había respaldado a Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos en 2024, y volvió a salir victorioso.
Finalmente, Flávio obtuvo el 47,2% de los votos válidos contra el 45% de Lula, y ambos se medirán en la segunda vuelta el 25 de octubre. Con 56 millones de votos, el hijo del expresidente superó el desempeño de su padre tanto en 2018, cuando fue electo, como en 2022.
“Si Flávio se impone el 25 de octubre, Brasil se sumará a un giro a la derecha que se viene consolidando en la región”, explicaron desde PPI. Y ampliaron que, a fines de 2023, solo tres de los doce países sudamericanos tenían gobiernos de derecha o centroderecha; con Brasil, serían ocho.