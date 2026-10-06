Efecto Brasil: día positivo para bonos y riesgo país de Argentina

Los activos argentinos tuvieron una rueda de fuerte alivio y se acoplaron al rally regional que desató Brasil tras la victoria de Flávio Bolsonaro frente a Lula da Silva en la primera vuelta presidencial. Aunque la definición será en el balotaje del 25 de octubre, el mercado leyó el resultado como una señal favorable para los activos de riesgo de la región: el Bovespa saltó casi 8%, el real se apreció más de 4%. En efecto, el riesgo país argentino se hundió 8,6% hasta los 599 puntos básicos.