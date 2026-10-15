Caen las acciones argentinas y el riesgo país vuelve a subir hasta los 640 puntos

Resumen para apurados
- Los bonos argentinos cayeron 0,7% y el riesgo país subió hoy a 640 puntos básicos, su mayor nivel desde octubre, ante la cautela de los inversores en los mercados.
- La baja del S&P Merval y de los ADRs coincidió con la reciente licitación del Tesoro, que refinanció el 136% de sus vencimientos extendiendo plazos más allá de 2028.
- Analistas advierten que la extensión de plazos exigió tasas elevadas, lo que mantendrá la atención del mercado sobre la liquidez y la sostenibilidad de la deuda pública.
Los activos financieros argentinos operan en baja hoy, en una jornada marcada por el retroceso de los bonos soberanos en dólares y la suba del riesgo país. A las 11.20, los títulos Bonares y Globales registraban una caída promedio del 0,7%, mientras que el indicador elaborado por JP Morgan avanzaba 24 puntos básicos, hasta las 640 unidades, su nivel más alto desde el 2 de octubre.
En el mercado bursátil local, el índice S&P Merval retrocedía un 0,9%, hasta los 2.810.000 puntos. Con este desempeño, el panel líder acumulaba en lo que va de 2026 una pérdida del 8% en pesos y del 13% medido en dólares.
En Wall Street, los principales índices mostraban una tendencia dispar. El Dow Jones de Industriales avanzaba un 0,5%, mientras que el Nasdaq, con mayor exposición al sector tecnológico, cedía un 0,7%.
Entre las acciones y los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York predominaban las bajas. Satellogic encabezaba las pérdidas, con un retroceso del 5%, seguida por YPF, que caía un 1,6%. En contrapartida, Globant subía un 8% y Bioceres avanzaba un 4,1%.
La licitación del Tesoro, bajo la lupa del mercado
En el plano local, los inversores también analizaban el resultado de la licitación de deuda que el Tesoro realizó el miércoles. El Gobierno adjudicó $6,6 billones frente a vencimientos por $4,9 billones, con lo que obtuvo una tasa de refinanciamiento del 136%.
La operación permitió absorber unos $1,7 billones netos del mercado, mientras que el Ministerio de Economía dejó sin adjudicar ofertas por otros $2,9 billones.
Según Valentín Gómez García, analista de Research de Adcap Grupo Financiero, uno de los aspectos más relevantes fue la respuesta de los inversores a los instrumentos con vencimientos posteriores a 2028.
“Lo más destacado de esta licitación fue que el Tesoro salió a testear la demanda del mercado por instrumentos con vencimiento posterior a 2028 y encontró una respuesta favorable”, señaló.
El especialista precisó que el 60% del monto total adjudicado se concentró en esos instrumentos, lo que permitió extender una parte significativa de los vencimientos más allá del actual mandato presidencial sin necesidad de ofrecer tasas adicionales para atraer compradores.
En la misma línea, indicó que los instrumentos ajustados por la tasa Tamar se adjudicaron sin premio respecto de las referencias de mercado, mientras que la Lecap registró una tasa de corte incluso inferior a los niveles observados en el mercado secundario.
Gómez García también se refirió al impacto de la operación sobre la liquidez. Según estimó, el Banco Central absorbió $1,8 billones mediante operaciones de recompra (REPO). A su vez, consideró que una inyección de pesos por parte del Tesoro habría contribuido a ampliar la demanda disponible durante la licitación. “En este contexto, no esperamos que las condiciones de liquidez se vean significativamente afectadas”, sostuvo.
Desde Max Capital, en tanto, destacaron que el Tesoro logró extender los vencimientos de su deuda, aunque advirtieron que lo hizo con tasas de mercado elevadas y, probablemente, con una participación significativa de los bancos.
El petróleo opera con tendencias contrapuestas
En el mercado internacional de materias primas, el precio del petróleo mostraba movimientos dispares. El Brent retrocedía un 1,2%, hasta los U$S 105,10 por barril para entrega en noviembre, mientras que los futuros del crudo estadounidense WTI avanzaban un 1,3%, hasta los U$S 96,30.
La baja del Brent se producía en un contexto en el que Estados Unidos evalúa flexibilizar algunas restricciones sobre buques vinculados con el transporte de petróleo ruso. La posibilidad de aliviar esas sanciones moderó las preocupaciones sobre la oferta y los costos de transporte, aunque las tensiones geopolíticas continuaban limitando el descenso de los precios.
Un funcionario estadounidense indicó el miércoles que Washington estudia suavizar las sanciones aplicadas a algunos petroleros rusos no regulados. Según explicó a Reuters John Evans, analista de PVM Oil, una eventual flexibilización podría reducir las tarifas de flete y dar mayor margen de maniobra a los envíos de gasóleo.
La iniciativa se conoce pocos días después de que el presidente Donald Trump levantara temporalmente las sanciones al diésel ruso con el objetivo de contener el aumento de los precios internacionales. Ahora, la administración estadounidense también analiza la posibilidad de permitir que petróleo comercializado legalmente sea transportado en buques que anteriormente habían sido sancionados.
En sentido contrario, los ataques contra embarcaciones en Oriente Medio y las ofensivas ucranianas contra infraestructura energética rusa mantenían la incertidumbre sobre el abastecimiento global.
En Estados Unidos, además, las expectativas de una reducción importante de los inventarios semanales de crudo contribuían a sostener la cotización del WTI.