Caen las acciones argentinas y el riesgo país vuelve a subir hasta los 640 puntos

Los activos financieros argentinos operan en baja hoy, en una jornada marcada por el retroceso de los bonos soberanos en dólares y la suba del riesgo país. A las 11.20, los títulos Bonares y Globales registraban una caída promedio del 0,7%, mientras que el indicador elaborado por JP Morgan avanzaba 24 puntos básicos, hasta las 640 unidades, su nivel más alto desde el 2 de octubre.