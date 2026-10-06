Los bonos en dólares extienden su repunte y el riesgo país se consolida por debajo de los 600 puntos

Resumen para apurados
- Los bonos argentinos en dólares subieron hasta 1% y el riesgo país cayó a 575 puntos este martes, impulsados por el resultado electoral en Brasil.
- El optimismo regional tras los comicios brasileños fortaleció a las monedas de la zona y traccionó las cotizaciones de los títulos soberanos de tramo largo.
- La consolidación del riesgo país bajo los 600 puntos básicos mejora las condiciones de financiamiento externo y afianza la confianza en la deuda local.
Los títulos soberanos avanzan hasta 1%, con las mayores ganancias en el tramo largo. El resultado electoral en Brasil mejoró el clima para los activos de la región y las monedas latinoamericanas registraron su mayor avance diario en más de una década.
Los bonos en dólares estiran las ganancias este martes 6 de octubre, y suben hasta 1% en las primeras operaciones. Influido por la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, el riesgo país logró perforar los 600 puntos básicos.
El índice de divisas latinoamericanas
A su vez, las monedas de Latinoamérica se apreciaron frente al dólar el lunes, aunque Brasil concentró por lejos el movimiento más fuerte. El índice de divisas latinoamericanas llegó a registrar su mayor avance diario en más de una década, alrededor de 3,2%, pese a que el dólar se fortalecía globalmente.
El movimiento regional se produjo pese al fortalecimiento global de la moneda estadounidense y reforzó el clima favorable para los activos latinoamericanos.
En ese escenario, los bonos vuelven a subir liderados por los tramos más largos como el Global 2041 (0,9%) y el Global 2035 (0,1%). En ese contexto, el riesgo país cae 4% y se ubica a 575 puntos básicos.
S&P Merval y ADRs
En otro orden, el índice Merval cede 0,2% a 2.863.755 puntos básicos, mientras que medido en dólares cede 0,6% a 1.779 puntos básicos, quebrando la racha optimista que tuvo la jornada previa.
Las acciones con mayores subas son Grupo Supervielle (1%), IRSA (0,9%), Loma Negra (0,7%), y Telecom (0,6%). Mientras las mayores bajas son registradas por Transportadora Gas del Norte (-1,2%), Transportadora Gas del Sur (-1,2%), Byma (-1,1%), Banco Macro (-1,1%).
Por otro lado, los ADRs operan con subas de hasta 1,9% lideradas por Edenor, Grupo Supervielle (1,7%), IRSA (1,4%) y BBVA (1,3%). Las caídas pertenecen a Bioceres (-1,5), Transportadora Gas del Norte (-0,4%) y Pampa Energía (-0,4%).