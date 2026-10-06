Los bonos en dólares extienden su repunte y el riesgo país se consolida por debajo de los 600 puntos

El índice de divisas latinoamericanas

A su vez, las monedas de Latinoamérica se apreciaron frente al dólar el lunes, aunque Brasil concentró por lejos el movimiento más fuerte. El índice de divisas latinoamericanas llegó a registrar su mayor avance diario en más de una década, alrededor de 3,2%, pese a que el dólar se fortalecía globalmente.