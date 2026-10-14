Cómo está hoy y a qué se dedica Christian, el hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán que eligió el perfil bajo
Aunque creció en una familia vinculada al espectáculo, eligió mantenerse lejos de las cámaras y construir su propio camino profesional. Estudió Administración de Empresas y hoy lidera emprendimientos gastronómicos que generan empleo para más de 130 personas.
Resumen para apurados
- Christian Soldán, hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán, se consolidó en Buenos Aires como empresario gastronómico con más de 130 empleados, eligiendo alejarse de la farándula.
- Tras formarse en Administración de Empresas y trabajar en multinacionales, abrió un hostel y varios locales gastronómicos junto a su pareja, incluyendo uno premiado por Michelin.
- Su modelo de negocios demuestra la viabilidad de forjar una identidad profesional autónoma e innovadora en la gastronomía porteña, sin depender del peso mediático de su apellido.
Christian Soldán es el único hijo de Silvia Süller y Silvio Soldán, dos figuras históricas de la televisión argentina. Sin embargo, a diferencia de sus padres, eligió construir una vida lejos de las cámaras y desarrollar una carrera vinculada con el mundo empresarial. Estudió Administración de Empresas, se especializó en el área y trabajó en compañías internacionales antes de apostar por sus propios proyectos.
Actualmente, lleva adelante distintos emprendimientos gastronómicos junto a su pareja y socia, Denise Álvaro. La expansión de sus negocios le permitió consolidar un grupo de locales que genera empleo para más de 130 personas, con propuestas que incluyen bares, restaurantes, cafeterías y alojamiento.
Quién es Christian Soldán y cómo fue su infancia
Christian nació en 1991, fruto de la relación entre Silvia Süller y Silvio Soldán. Su infancia estuvo atravesada por la popularidad de sus padres y la separación de la pareja, aunque con el paso de los años decidió mantenerse al margen de la exposición mediática.
Durante varios años, quedó al cuidado de su abuela materna, Nélida, quien tuvo un papel importante en su crianza. Según contó en una entrevista, ella lo acompañaba al colegio y lo ayudaba con las tareas escolares.
Con el tiempo, consolidó una relación cercana con su padre. En 2024 reveló que vivía en el mismo edificio que el histórico conductor y que se veían prácticamente todos los días. Entre sus actividades compartidas estaban las comidas y los partidos de Boca Juniors. Además, mantiene un vínculo cercano con su hermana Marilyn y con algunos de sus primos.
De estudiar Administración de Empresas a trabajar en compañías internacionales
Lejos de seguir los pasos de sus padres en el espectáculo, Christian Soldán orientó su formación hacia el ámbito empresarial. Se recibió de administrador de empresas, cursó una maestría en Administración de Empresas y completó distintos posgrados.
En sus primeros años de carrera profesional trabajó en compañías internacionales, donde se desempeñó como auditor financiero y analista de cuentas.
Sin embargo, después de un tiempo sintió que sus posibilidades de crecimiento eran limitadas y comenzó a considerar la posibilidad de emprender por su cuenta.
La oportunidad apareció a partir de una propuesta de un amigo para abrir un alojamiento en la ciudad de Buenos Aires. Así nació 70 30 Hostel, ubicado en Palermo, una experiencia que marcó el comienzo de su recorrido en el sector de los servicios y la gastronomía.
Hoteles, bares y restaurantes: los negocios de Christian Soldán
Después de la apertura del hostel, Christian amplió su actividad con 70 30 Bar, un proyecto que posteriormente sumó nuevas sucursales en distintos barrios porteños.
Incluso durante la pandemia, encontró oportunidades para expandir sus negocios. Según explicó, la disponibilidad de locales comerciales y la reducción de los alquileres fueron factores que facilitaron la apertura de nuevos espacios en ese período.
Más adelante, incorporó restaurantes a su propuesta empresarial. Entre ellos se encuentran un establecimiento especializado en pastas y vinos y Piedra Pasillo al Fondo, ubicado en Núñez.
Este último funciona en una antigua casona de principios del siglo XX y, según contó Soldán en una entrevista con La Nación, fue incluido en la Guía Michelin.
La diversificación de sus emprendimientos le permitió ampliar su presencia en el sector gastronómico y desarrollar propuestas con distintas identidades, desde bares hasta restaurantes y espacios de alojamiento.
Deniks Bakery: el emprendimiento que creó junto a su pareja
En 2023, Christian Soldán sumó un nuevo proyecto junto a Denise Álvaro, su pareja y socia. Se trata de Deniks Bakery, una cafetería ubicada en Bajo Belgrano que surgió a partir de una iniciativa de pastelería que Denise comenzó durante la pandemia.
Lo que inicialmente fueron preparaciones caseras se transformó con el tiempo en un negocio con atención al público y servicio de catering. El emprendimiento se incorporó al conjunto de actividades que ambos desarrollan y consolidó su sociedad comercial, además de su relación personal.
Más de 130 empleados y una carrera lejos de la televisión
El crecimiento de los distintos negocios de Christian Soldán permitió conformar un grupo de emprendimientos que da trabajo a más de 130 personas.
En sus declaraciones sobre el recorrido empresarial, destacó la importancia de sostener los proyectos a largo plazo y aprender de las dificultades que aparecen durante el desarrollo de una actividad comercial.
Así, mientras Silvia Süller y Silvio Soldán construyeron sus carreras frente a las cámaras, su hijo eligió un camino diferente: se formó en el ámbito empresarial, trabajó en compañías internacionales y luego desarrolló sus propios negocios en Buenos Aires.
Aunque su apellido está ligado a dos figuras conocidas del espectáculo argentino, Christian consolidó su identidad profesional lejos de la televisión y encontró en la gastronomía y los servicios el espacio para desarrollar su carrera.