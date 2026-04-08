Silvia Süller reveló una intimidad de Silvio Soldán y recordó cómo fue su relación

Además de rechazar las acusaciones vinculadas al trato hacia la madre del conductor, la ex vedette avanzó con una revelación que durante años circuló como rumor: detalles sobre el cabello de Soldán. “Yo nunca lo vi pelado, porque no es un sombrero que se pone y se saca. Lo tiene entretejido a las patillas. Eso va creciendo y a veces se le levantaba un poquito, entonces se metía la aguja por ahí para rascarse”, contó entre risas, en alusión a un sistema capilar que, según describió, requería mantenimiento mensual. “Nunca le toqué el pelo porque sabía que no le gustaba”, agregó.