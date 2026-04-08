Silvia Süller reveló una intimidad de Silvio Soldán y recordó cómo fue su relación

Resumen para apurados
- Silvia Süller desmintió hoy en redes a Silvio Soldán tras sus dichos en TV sobre su ruptura, negando maltratos a su madre y denunciando violencia física durante el noviazgo.
- Soldán atribuyó el fin del vínculo al trato de Süller hacia su madre Tita, mientras que la mediática aseguró haber quedado en la calle y reveló secretos sobre la imagen del ex.
- Este nuevo capítulo reaviva una histórica disputa de la farándula nacional, centrando el debate en graves denuncias de abuso que podrían tener repercusiones legales a futuro.
La disputa mediática entre Silvia Süller y Silvio Soldán sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el ex conductor se mostrara conmovido en televisión al revelar el supuesto motivo de la ruptura, la vedette salió a responder con un descargo cargado de acusaciones, ironías y revelaciones personales.
Todo comenzó cuando Soldán, en el programa A la Tarde (América), aseguró entre lágrimas que la separación se produjo tras un episodio en el que Süller habría despreciado y maltratado a su madre, Tita. Sin embargo, la reacción de la mediática no se hizo esperar.
“¡Soldán nunca lloró en su vida!”, lanzó durante un vivo de Instagram que compartió con su ex cuñado Tomasito, con quien recientemente recompuso su vínculo tras años de conflictos familiares. En ese mismo tono, agregó: “¿Yo le hice mal? Él me dejó en la calle con mis hijos”.
Lejos de moderar sus dichos, Süller sugirió que las declaraciones de su ex pareja responden a una estrategia mediática. “Como ahora está acabado el viejo, debe querer que yo hable de él”, afirmó con ironía.
Además de rechazar las acusaciones vinculadas al trato hacia la madre del conductor, la ex vedette avanzó con una revelación que durante años circuló como rumor: detalles sobre el cabello de Soldán. “Yo nunca lo vi pelado, porque no es un sombrero que se pone y se saca. Lo tiene entretejido a las patillas. Eso va creciendo y a veces se le levantaba un poquito, entonces se metía la aguja por ahí para rascarse”, contó entre risas, en alusión a un sistema capilar que, según describió, requería mantenimiento mensual. “Nunca le toqué el pelo porque sabía que no le gustaba”, agregó.
En su descargo también incluyó acusaciones más graves. Süller sostuvo que durante la relación sufrió episodios de violencia física. “Me pegó tres veces, me arrancó de los pelos de la cama”, aseguró. A su vez, recordó una situación vinculada a su hijo que definió como traumática: “No entendía por qué se lo quería sacar, me ponía loca de ver tanta locura”.
Las declaraciones llegan pocas horas después de que Soldán relatara en televisión un episodio puntual que, según su versión, marcó la ruptura. El conductor afirmó que Süller lo humilló al enterarse de que había gastado 5 mil dólares en la dentadura postiza de su madre. “Ella estaba escuchando detrás de la puerta, entonces viene y me dice: ‘¿Vas a gastar 5.000 dólares en la boca de una vieja que no sabes cuánto te va a durar?’”, recordó con visible emoción.
El cruce, lejos de apaciguarse, escala con nuevas acusaciones de ambos lados y mantiene en el centro de la escena a una relación que, pese al paso del tiempo, sigue generando polémica.