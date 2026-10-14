En medio de la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, una voz inesperada habló de reconciliación

Sobre su relación con Prandi, aclaró que no son amigas, aunque destacó el vínculo que la modelo mantiene con sus hijos. Según contó, ellos le transmitieron en distintas oportunidades que veían a su padre atravesar una buena etapa junto a la conductora. “Siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó. Y me lo dijo él. ‘Ella me empujó a que yo vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones’”, recordó.