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En medio de la ruptura de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, una voz inesperada habló de reconciliación

Ana Paula Dutil habló en Sálvese Quien Pueda sobre la ruptura del cantante y la modelo, negó tener relación con la crisis y contó cómo atraviesa su presente sentimental.

Ana Paula Dutil habló de una posible reconciliación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi
Ana Paula Dutil habló de una posible reconciliación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi Ciudad Magazine
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ana Paula Dutil afirmó en "Sálvese Quien Pueda" que confía en una reconciliación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi, tras desvincularse de los rumores sobre su separación.
  • La expareja del cantante negó influir en la crisis de la pareja, recordó que se separó hace años en buenos términos y reveló que actualmente está enamorada de otra persona.
  • Las declaraciones buscan frenar las especulaciones mediáticas sobre el entorno familiar, mientras persiste la expectativa sobre el desenlace definitivo de la pareja.
Resumen generado con IA

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones y nuevas declaraciones en el mundo del espectáculo. Esta vez, quien se refirió a la crisis de la pareja fue Ana Paula Dutil, ex pareja del cantante y madre de sus hijos, que sorprendió al expresar su confianza en que la situación sentimental de ambos podría resolverse.

Habló Emanuel Ortega tras su separación de Julieta Prandi: "Es un momento triste"

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En una entrevista con Sálvese Quien Pueda , Dutil explicó que le duele quedar involucrada en las versiones sobre la ruptura, negó tener relación con los problemas de la pareja y contó que actualmente atraviesa un buen momento personal. Además, dejó una frase que llamó la atención al hablar del futuro de la relación entre el músico y la modelo.

Qué dijo Ana Paula Dutil sobre una posible reconciliación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Durante la entrevista, la exmujer de Ortega aclaró que no pretende intervenir en la intimidad de la pareja, aunque reconoció que las versiones que circulan sobre ella le generan malestar. “¿Por qué me salpican con esto?”, expresó, molesta por quedar vinculada con una historia sentimental de la que asegura no formar parte.

Sin embargo, al referirse a la posibilidad de que el cantante y la modelo puedan superar sus diferencias, Dutil se mostró optimista y dejó en claro que confía en que la situación se resolverá. “Yo estoy segura de que estas cosas se van a arreglar”, afirmó.

También manifestó sus buenos deseos para ambos: “Les deseo lo mejor”, sostuvo, sin profundizar sobre los motivos de la separación.

Ana Paula Dutil negó tener relación con la crisis de la pareja

En otro tramo de la charla recordó que su separación de Emanuel Ortega ocurrió hace muchos años y que fue una decisión consensuada. Por eso, cuestionó que su nombre apareciera vinculado con las dificultades sentimentales del cantante y Prandi. “Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años. Una separación que fue de común acuerdo”, señaló.

La entrevistada también desmintió las versiones que sugerían que podría haber influido en los problemas de la pareja. “Se habló mucho de como si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él, y debo decir que no tengo nada que ver”, aseguró.

Sobre su relación con Prandi, aclaró que no son amigas, aunque destacó el vínculo que la modelo mantiene con sus hijos. Según contó, ellos le transmitieron en distintas oportunidades que veían a su padre atravesar una buena etapa junto a la conductora. “Siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó. Y me lo dijo él. ‘Ella me empujó a que yo vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones’”, recordó.

El presente sentimental de Ana Paula Dutil: “Estoy enamorada de otra persona”

Además de rechazar las versiones que la relacionaron con la ruptura, Dutil habló sobre su situación sentimental y explicó que actualmente está conociendo a alguien. La exposición mediática en torno a su expareja le resulta incómoda, especialmente porque considera que su vida tomó otro rumbo desde hace tiempo.

“La paso mal porque me importa y no debería importarme, y la paso mal porque realmente yo estoy en otro lugar en este momento, estoy conociendo a alguien, estoy contenta con eso, creo nuevamente en el amor”, expresó.

Sobre el final de la entrevista, volvió a negar cualquier intervención en la crisis de Ortega y Prandi y reafirmó que está enfocada en su propia vida. “La verdad es que no entiendo todo esto que pasó. Entiendo que si del entorno de ella creen algo de mi parte, pero no existe nada. Nada. Estoy enamorada de otra persona”, concluyó.

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