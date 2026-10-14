Murió el "Roña" Castro: la noche en que fue Rocky y protagonizó una de las hazañas más grandes del boxeo argentino

Jorge “Locomotora” Castro tuvo su propia noche de Rocky Balboa. Fue el 10 de diciembre de 1994, en Monterrey, México. Durante ocho rounds, el boxeador argentino recibió una paliza de John David Jackson, un estadounidense más veloz que lo castigó hasta dejarle la cara hinchada y ensangrentada. El médico estuvo a punto de detener la pelea. Castro consiguió una oportunidad más y la convirtió en una de las victorias más memorables del boxeo argentino.