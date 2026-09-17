“Roña” Castro habló de su vida privada: 15 hijos, 14 nietos y siete divorcios

Esta semana, el "Roña" Castro fue uno de los invitados a “Otro día perdido”. En un repaso por su vida, contó la enorme familia que tiene y cómo se lleva hoy con el hecho de haber sido padre nada menos que 15 veces. En la charla también sorprendió a Mario Pergolini con la liviandad con que habló de sus siete casamientos y posteriores divorcios.