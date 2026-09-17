EspectáculosFamosos

“Roña” Castro habló de su vida privada: 15 hijos, 14 nietos y siete divorcios

El excampeón mundial recordó distintas etapas de su vida y reveló detalles sobre su familia, sus parejas y sus separaciones.

“Roña” Castro habló de su vida privada: 15 hijos, 14 nietos y siete divorcios
Captura de Otro día perdido - Eltrece
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El exboxeador Jorge "Roña" Castro reveló esta semana en el programa "Otro día perdido" detalles de su vida íntima, destacando sus 15 hijos y siete divorcios.
  • El excampeón mundial explicó cómo resolvió sus separaciones repartiendo bienes con sus ganancias deportivas, forjando una numerosa familia entre Santa Cruz y Buenos Aires.
  • Radicado en Lomas de Zamora, Castro gestiona un gimnasio y comedores comunitarios, afirmando sin arrepentimientos que volvería a elegir el mismo camino de vida.
Resumen generado con IA

En la década del '90, Jorge Eduardo, mejor conocido como "Roña" Castro, fue uno de los boxeadores más destacados de Argentina. Con títulos en 1990 y 1998, se consagró bicampeón sudamericano y, en 1989, campeón argentino de peso mediano. Pero detrás de los grandes cinturones, siguió llevando su vida familiar y sentimental a puntos impensados.

Clima picante entre dos gigantes del boxeo: el "Roña" Castro cruzó con todo a "Maravilla" Martínez

Clima picante entre dos gigantes del boxeo: el Roña Castro cruzó con todo a Maravilla Martínez

Esta semana, el "Roña" Castro fue uno de los invitados a “Otro día perdido”. En un repaso por su vida, contó la enorme familia que tiene y cómo se lleva hoy con el hecho de haber sido padre nada menos que 15 veces. En la charla también sorprendió a Mario Pergolini con la liviandad con que habló de sus siete casamientos y posteriores divorcios.

La vida del campeón según "Roña" Castro

Para el campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo fue fácil distinguir entre los “conocidos” y los “amigos” del campeón. “Mis ‘amigos del campeón’ son contados con los dedos de una mano: mis hijos, tengo 15”, dijo, para sorpresa del panel de “Otro día perdido”. “Yo tenía que poblar la Argentina”, bromeó.

“Roña” Castro montó un comedor en su gimnasio para ayudar a sus vecinos

“Roña” Castro montó un comedor en su gimnasio para ayudar a sus vecinos

A sus 59 años, el campeón de Santa Cruz cuenta con una gran familia diseminada entre Buenos Aires y Caleta Olivia, donde nació y creció. Tuvo su primer hijo a los 17 años. Hoy, el mayor tiene 42 y, el menor, 17. “Hoy en día mis hijos son mis amigos”, aseguró en ese sentido, pero reconoció también no recordar sus cumpleaños.

Los divorcios de "Roña" Castro

Su presente lo mantiene en Buenos Aires, en la zona de Lomas de Zamora, donde además instaló su gimnasio y coordina ollas populares y comedores comunitarios. Vive con Noelia, su actual pareja. Consultado sobre su estado civil, aseguró que solo está de novio. “Vivo tranquilo, vivo bien, me casé siete veces”, repasó.

La tucumana Lucrecia Manzur desafiará a Amanda Serrano en una pelea histórica para el boxeo femenino

La tucumana Lucrecia Manzur desafiará a Amanda Serrano en una pelea histórica para el boxeo femenino

El dato impactó a Pergolini, que preguntó cómo había resuelto la división de bienes tras cada separación. “A todas les di por igual, en ese momento era campeón del mundo, la ganaba fácil, la ganaba peleando”, contó, por lo que las reparticiones parecieron no representarle ningún problema. “Siempre fue un arreglo. En su momento podía, vivía bien, pero así es la vida del campeón”, comentó.

Sin preocupaciones, pero “sin tirar la manteca al techo”, según él mismo dijo, aseguró que si pudiera volver a sus 17 años, elegiría vivir de la misma manera que vivió siempre. “Viví la vida del campeón”, reflexionó.

Temas Mario Pergolini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Municipalidad capitalina afirma que el Camino del Perú necesita una mirada metropolitana
1

La Municipalidad capitalina afirma que el Camino del Perú necesita una mirada metropolitana

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos
2

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup
3

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
4

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

El 1x1 de Atlético Tucumán: Ingolotti y Godoy, las figuras frente a Independiente Rivadavia
5

El 1x1 de Atlético Tucumán: Ingolotti y Godoy, las figuras frente a Independiente Rivadavia

Ranking notas premium
Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
1

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
2

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
3

Todos los caminos conducen a Caputo

Crímenes múltiples en Tucumán: el triple homicidio que horrorizó a Villa Chicligasta y que guarda similitudes con el caso Barreda
4

Crímenes múltiples en Tucumán: el triple homicidio que horrorizó a Villa Chicligasta y que guarda similitudes con el caso Barreda

Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei
5

Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei

Más Noticias
Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

El invierno se despide con calor y fuertes tormentas: así llegará la primavera a Argentina

El invierno se despide con calor y fuertes tormentas: así llegará la primavera a Argentina

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Cuándo será el día más caluroso de la semana en Tucumán y a cuánto llegará el termómetro tras las heladas

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Ola de frío: ¿cuándo empieza el ascenso de la temperatura en Tucumán?

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos bajo advertencia y los favorecidos en el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Comentarios