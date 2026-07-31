Clima picante entre dos gigantes del boxeo: el "Roña" Castro cruzó con todo a "Maravilla" Martínez
Un choque ideológico y personal desencadenó un durísimo cruce de declaraciones entre los dos excampeones mundiales. Del "lo c... a trompadas" de Castro al descargo de Martínez sobre la situación política del país, las repercusiones de una pelea que pasó del ring a las redes y los streamings.
Resumen para apurados
- Jorge "Roña" Castro cruzó a Sergio "Maravilla" Martínez en redes y streamings recientemente por opinar de la crisis socioeconómica de Argentina viviendo en el exterior.
- Castro desafió a pelear a Martínez acusándolo de "hacerse el gallego" tras emigrar a España. Martínez respondió criticando duramente al electorado y la dirigencia política.
- El enfrentamiento expone la grieta ideológica en el deporte argentino y la tensión sobre la validez de las opiniones de figuras públicas radicadas en el extranjero.
La relación entre dos figuras históricas del boxeo argentino sumó un capítulo de máxima tensión. Jorge "Locomotora" Castro y Sergio "Maravilla" Martínez quedaron envueltos en un violento ida y vuelta mediático originado por sus posturas contrapuestas sobre la realidad social del país y la mirada de quienes opinan desde el exterior.
La polémica se encendió cuando el "Roña" apuntó en el ciclo Ktarsis Reloaded contra "Maravilla" por sus habituales críticas a la situación de la Argentina. Con un tono agresivo y sin rodeos, el santafesino disparó: “Se hizo la plata acá, se hizo deportista acá. Salió de una villa de Quilmes, estaba viviendo en un garage. No podés hablar así”.
Lejos de suavizar sus palabras, el excampeón mundial retó directamente a su colega a arreglar sus diferencias en el terreno físico: “Lo c.... a trompadas, le pegaría en la boca por bocón”. En esa misma línea, le recriminó su decisión de radicarse en Europa tras la crisis de 2001: “Sos argentino, no sos español, loco, hiciste la carrera en Argentina y te fuiste a España. Está bien, España te mató el hambre, pero sos argentino, poné el pecho por la Argentina, no pongas el pecho por España”.
Para cerrar su embestida, Castro arremetió contra la supuesta desconexión de Martínez con el contexto socioeconómico local: “No podés hablar de tu país. Sabés que la gente se está cagando de hambre y él, claro, como hizo unos mangos, ah, no, pues coño, se hace el gallego, boludo, ¿entendés?”.
La réplica de Maravilla y la defensa de su postura
La primera reacción de Martínez en sus redes sociales consistió en la escueta frase “No vuelven más”, aunque minutos después profundizó su descargo durante su participación en el streaming Animalz. Al abordar los cuestionamientos por opinar sobre la política nacional viviendo fuera del país, el púgil expresó: “Es vergonzoso escuchar eso, te digo. Es vergonzoso escuchar eso”, apuntando contra quienes, según su visión, “se apropian del cine, del teatro, de la caridad” sosteniendo que “‘la caridad es nuestra’”.
Para fundamentar su perspectiva sobre la dirigencia y el electorado, el quilmeño recurrió a una cita atribuida al filósofo Albert Camus —“Es más fácil engañar a una persona que hacerle entender que fue engañada”— y lanzó una dura reflexión: “Están votando a gente que te está haciendo c... en un balde durante años, a tus abuelos, a tus viejos, a vos, a tus hijos, y a los hijos de tus hijos los van a hacer seguir c... en un balde”.
Por último, Martínez admitió la exasperación que le provoca el debate ideológico, al tiempo que rechazó los argumentos que buscan desacreditar su palabra: “Me hace putear, me hace calentar. A veces se me sale la cadena y lo reconozco”. Sin embargo, cuestionó el sesgo de sus detractores al señalar: “Te dicen: ‘No, porque vos no sos pueblo, porque vos ahora estás en Dominicana o venís de Madrid’”.