Clima picante entre dos gigantes del boxeo: el "Roña" Castro cruzó con todo a "Maravilla" Martínez

Para fundamentar su perspectiva sobre la dirigencia y el electorado, el quilmeño recurrió a una cita atribuida al filósofo Albert Camus —“Es más fácil engañar a una persona que hacerle entender que fue engañada”— y lanzó una dura reflexión: “Están votando a gente que te está haciendo c... en un balde durante años, a tus abuelos, a tus viejos, a vos, a tus hijos, y a los hijos de tus hijos los van a hacer seguir c... en un balde”.