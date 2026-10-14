La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

Acevedo explicó que el fondo es necesario para que la provincia pueda establecer créditos a una tasa especial para aquellos que producen y desarrollan a Tucumán. Respecto a las críticas de parte de la oposición sobre la propuesta, dijo: “hubo algunas versiones de que era algo paralelo a lo ya preexistente y no se dieron las explicaciones. En estos tiempos, donde ya están en campaña electoral la mayoría de los partidos, se da un debate que a veces excede lo técnicamente legislativo. Pero entendemos que es algo bueno para la provincia y el bloque mayoritario lo llevará al recinto y lo defenderá”.