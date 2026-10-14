La “fiduciaria” y el pliego por una fiscal llegan al recinto de la Legislatura

La creación de una fiduciaria y un fondo de garantías privado para financiar empresas tucumanas será uno de los temas principales que ingresarán en la sesión legislativa prevista para mañana, desde las 8.30. Tras finalizar la reunión de Labor Parlamentaria, el vicegobernador Miguel Acevedo indicó que serán cerca de quince los temas que se pondrán en debate, entre ellos la prórroga de la suspensión de ejecuciones prendarias para ahorristas de planes de ahorro hasta el 31 de diciembre de 2027 (Ley 9.405)y la actualización del régimen de defensa del consumidor.
El presidente de la Cámara mencionó que el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, con las firmas del gobernador Osvaldo Jaldo y del ministro de Economía y Producción Daniel Abad “ya está tratado y consensuado en comisión”. La propuesta por la “fiduciaria” (como la mencionan los legisladores) obtuvo en la comisión de Hacienda y Presupuesto dictamen de mayoría, pero también de minoría dado que desde un inicio se cuestionó que el Gobierno busque crear algo muy similar a lo que ya existe y sin fines de lucro: la Caja Popular de Ahorros (CPA).
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo (PE) a la constitución de una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) denominada “Fiduciaria de Tucumán”, bajo el régimen de la Ley Nacional 19.550. Dicha sociedad tendrá personería jurídica y podrá actuar tanto en el ámbito público como en el privado. En la iniciativa se plasmó que su función principal será administrar y disponer, como fiduciaria, de los patrimonios que integren fondos fiduciarios creados o que se creen en el futuro. Se indicó que el dinero que manejará este fondo es de $1.000 millones y servirá para otorgar avales a las empresas y así poder obtener créditos en entidades bancarias.
Acevedo explicó que el fondo es necesario para que la provincia pueda establecer créditos a una tasa especial para aquellos que producen y desarrollan a Tucumán. Respecto a las críticas de parte de la oposición sobre la propuesta, dijo: “hubo algunas versiones de que era algo paralelo a lo ya preexistente y no se dieron las explicaciones. En estos tiempos, donde ya están en campaña electoral la mayoría de los partidos, se da un debate que a veces excede lo técnicamente legislativo. Pero entendemos que es algo bueno para la provincia y el bloque mayoritario lo llevará al recinto y lo defenderá”.
Pliego y otras iniciativas previstas
Está previsto que en la misma sesión parlamentaria se ponga en consideración el pliego por la designación de María Paula Bellomio para el cargo de Fiscal en lo Penal para la Niñez y la Adolescencia de la I° Nominación del Centro Judicial Capital. La letrada fue entrevistada ayer por la comisión de Peticiones y Acuerdos, y posteriormente el comité que preside Carolina Vargas Aignasse emitió dictamen favorable.
Entre los demás proyectos de la agenda figura la regulación de alojamientos temporarios turísticos en la provincia, que establece el marco regulatorio general para la prestación, comercialización y fiscalización del servicio, y una declaración de interés provincial para la promoción de plantas de generación de energía fotovoltaica en los Valles Calchaquíes, entre las localidades de Colalao del Valle y Amaicha del Valle.
Otro de los proyectos propone establecer un Sistema de Protección de los Consumidores y Usuarios, mediante la unificación y actualización de la normativa provincial en materia de defensa del consumidor. También está prevista la creación de un marco regulatorio para el alojamiento turístico en la provincia.
Familias endeudadas, en agenda
La comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor recibió a representantes de asociaciones de usuarios; el encuentro estuvo encabezado por el legislador Gabriel Yedlin y permitió, además de abordar la preocupación por el endeudamiento de las familias e informar sobre el avance del trabajo en la comisión sobre el tema. Los representantes destacaron la importancia de avanzar en la actualización del marco normativo que regula la Dirección de Comercio Interior, cuya legislación vigente es objeto de revisión.