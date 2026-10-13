El Vaticano informó que la operación de León XIV concluyó con éxito

El ingreso al hospital

La intervención había sido anunciada por León XIV el domingo pasado, luego del rezo del Ángelus. Al finalizar la mañana de este martes, la Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Pontífice había ingresado al Policlínico Universitario Agostino Gemelli y que sería operado durante la tarde por un nódulo pulmonar.