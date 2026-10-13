El Vaticano informó que la operación de León XIV concluyó con éxito

Resumen para apurados
- El papa León XIV fue operado con éxito este martes de un nódulo pulmonar en el Policlínico Gemelli de Roma, según informó la Santa Sede tras su regreso a la habitación.
- La cirugía torácica, a cargo del doctor Stefano Margaritora, había sido anunciada el domingo. El pontífice ingresó por la mañana acompañado por las oraciones de los fieles.
- La Santa Sede adelantó que difundirá más información médica en breve sobre la evolución del pontífice, cuya recuperación genera amplia expectativa en la Iglesia católica.
La operación a la que fue sometido el papa León XIV para tratar un nódulo en el pulmón concluyó con éxito, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Tras la intervención, el Pontífice regresó a su habitación en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma.
“La intervención ha concluido con éxito, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Se facilitará más información en breve”, comunicó el Vaticano.
El procedimiento estuvo a cargo del equipo médico de cirugía torácica dirigido por Stefano Margaritora, en el centro médico al que el Papa ingresó durante la mañana de este martes 13 de octubre.
El ingreso al hospital
La intervención había sido anunciada por León XIV el domingo pasado, luego del rezo del Ángelus. Al finalizar la mañana de este martes, la Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Pontífice había ingresado al Policlínico Universitario Agostino Gemelli y que sería operado durante la tarde por un nódulo pulmonar.
En ese primer comunicado, el Vaticano había anticipado que brindaría más información a lo largo de la jornada.
La llegada del Papa al centro médico estuvo acompañada por muestras de afecto y oraciones de los fieles que aguardaban desde temprano. Cientos de personas, entre religiosos, sacerdotes y laicos, se congregaron en las inmediaciones del hospital a la espera de novedades sobre su estado de salud.
Al ingresar, León XIV saludó a quienes lo esperaban y al personal médico. Su llegada estuvo marcada por vítores y expresiones de buenos deseos, mientras los presentes elevaban plegarias por su recuperación, señaló el sitio Vaticannews.
Un rosario por la recuperación
Durante la espera por el resultado de la intervención, estaba previsto un Santo Rosario a las 18, hora de Roma, presidido por el cardenal Baldassare Reina, vicario general del Papa para la diócesis de Roma. La oración se realizaría en la capilla de San Juan Pablo II, dentro de las instalaciones del hospital.
La convocatoria reunió a fieles que permanecieron atentos a las comunicaciones oficiales y acompañaron con sus oraciones el proceso médico del Pontífice.
Tras confirmar que la operación había concluido con éxito y que León XIV había regresado a su habitación, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anticipó que proporcionaría más información en breve.