El Vaticano confirmó que el papa León XIV mantiene su viaje a la Argentina pese a la operación
El vocero de la Santa Sede ratificó que la gira por Argentina, Uruguay y Perú comenzará el 6 de noviembre. El pontífice será operado de un nódulo pulmonar y permanecerá internado en Roma para su recuperación.
Resumen para apurados
- El Vaticano ratificó que el papa León XIV visitará la Argentina, Uruguay y Perú desde el 6 de noviembre, pese a una inminente cirugía por un nódulo pulmonar en Roma.
- El pontífice de 71 años será operado en el Hospital Gemelli y requerirá una semana de internación, hecho que desató incertidumbre sobre la continuidad de sus compromisos.
- Aunque la Santa Sede sostiene el cronograma oficial, la concreción definitiva de la gira pastoral dependerá de la evolución clínica del Papa tras la intervención.
El Vaticano confirmó que el papa León XIV mantiene su intención de viajar a la Argentina, Uruguay y Perú, pese a la operación a la que deberá someterse por un nódulo pulmonar. La ratificación llegó en medio de las dudas sobre el estado de salud del pontífice y la posibilidad de que debiera modificar su agenda internacional.
La confirmación estuvo a cargo de Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, quien informó que la gira por Sudamérica comenzará el 6 de noviembre. En el caso de la Argentina, la visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
Cuándo viajará el papa León XIV a la Argentina
La intención del Papa de cumplir con la visita fue ratificada también por el arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Eduardo Lozano, quien se reunió con León XIV el lunes. Tras el encuentro, el religioso sostuvo que el pontífice mantiene su voluntad de viajar al país.
Las dudas sobre la gira surgieron luego de que se conociera que León XIV deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar. El pontífice, de 71 años, será atendido en el Hospital Universitario Gemelli, en Roma.
Aunque no se había informado oficialmente el horario de la operación, los médicos consideraron oportuno realizarla cuanto antes. Según lo previsto, el Papa permanecerá alrededor de una semana en recuperación.
Cómo sigue la agenda del Papa tras la operación
Antes de su hospitalización, León XIV decidió mantener las actividades previstas para el lunes. Sin embargo, su ingreso al hospital le impedirá participar de la misa matutina en la Basílica de San Pedro, organizada para cerrar la conferencia Amoris Laetitia, que reúne a obispos de distintos países.
La agenda de las próximas semanas dependerá de la evolución de su recuperación. Entre las actividades previstas figura una audiencia el 22 de octubre con los participantes de la conferencia internacional Trazando nuevos mapas de esperanza.
También está pendiente la confirmación de su participación en el encuentro interreligioso por la paz organizado por la comunidad de Sant’Egidio, previsto para el 27 de octubre en Asís.
Durante el saludo a los fieles peruanos reunidos en la plaza de San Pedro por la procesión del Señor de los Milagros, León XIV agradeció las oraciones por su próxima visita pastoral. Sus palabras fueron interpretadas como una señal de que mantiene su intención de viajar a Sudamérica.
Por ahora, el Vaticano sostiene las fechas previstas para la gira. La realización del viaje estará sujeta a la evolución del estado de salud del pontífice y a los tiempos de recuperación posteriores a la cirugía.