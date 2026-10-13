Quién es Stefano Margaritora, el cirujano que operará al papa León XIV

Margaritora es una figura destacada de la cirugía torácica en Italia. Además de su actividad asistencial, es profesor titular de esa especialidad y director de la Escuela de Especialización de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón. A lo largo de su carrera publicó más de 400 trabajos en revistas científicas internacionales.