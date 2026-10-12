León XIV será operado mañana: mantiene firme su intención de viajar a la Argentina

Durante el encuentro, Lozano le comentó algunos detalles de los lugares previstos para las actividades en el país, entre ellos el Monumento de los Españoles, donde se proyecta una misa multitudinaria y una vigilia con jóvenes; un sitio de la provincia de Córdoba, y la Basílica de Luján, vinculada a una de las principales expresiones de la religiosidad popular argentina.