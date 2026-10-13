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El papa León XIV ya se encuentra en el hospital Gemelli para ser operado

Le extirparán un nódulo de un pulmón. Estará internado en el mismo sanatorio de Roma que atendió a su antecesor, Francisco. El Vaticano no precisó si la cirugía tendrá lugar el mismo día.

El Papa saludando mientras ingres al Policlínico Gemelli
El Papa saludando mientras ingres al Policlínico Gemelli (VATICAN MEDIA)
Hace 5 Min

Resumen para apurados

  • El papa León XIV se interna este martes en el hospital Gemelli de Roma para operarse de un nódulo pulmonar detectado en fase temprana.
  • La anomalía fue hallada en chequeos recientes y el pontífice suspendió sus audiencias hasta el 20 de octubre mientras afronta su primera internación.
  • Los médicos estiman una semana de recuperación, lo que permitiría mantener en pie su gira pastoral por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.
Resumen generado con IA

El papa León XIV llegó este martes al Hospital Universitario Gemelli de Roma para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo pulmonar. Los médicos recomendaron realizar la intervención cuanto antes, luego de detectar la lesión durante controles de salud recientes.

El estado de salud del pontífice, de 71 años, generó preocupación, aunque el lunes había mantenido sus actividades programadas. Según informó el Vaticano, la recuperación demandaría aproximadamente una semana. Además, se suspendieron sus audiencias hasta el 20 de octubre.

Por qué operarán al papa León XIV

León XIV había anunciado el hallazgo el domingo 11 de octubre, al finalizar el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro. En esa oportunidad, explicó que los médicos encontraron un nódulo circunscrito en uno de sus pulmones y aconsejaron extirparlo.

El Papa señaló que la lesión fue detectada en una etapa temprana y que estaba bien localizada. La decisión de avanzar con la cirugía se tomó siguiendo las recomendaciones de los profesionales que lo atienden.

Hasta el momento, la información oficial no confirmó que el nódulo sea maligno. Su naturaleza deberá establecerse a partir de los estudios médicos correspondientes.

Cómo cambiará la agenda del Papa

La internación obligó a modificar algunos compromisos de León XIV. El pontífice no podrá participar de la misa matutina en la basílica de San Pedro, prevista para el cierre de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne a obispos de distintos países.

También están pendientes otras actividades previstas para las próximas semanas, entre ellas una audiencia internacional programada para el 22 de octubre y su posible participación en el encuentro interreligioso por la paz de Sant’Egidio, que se realizará el 27 de octubre en Asís.

Qué pasará con la visita del papa León XIV a la Argentina

La operación se realizará antes de la gira internacional que León XIV tiene prevista por Uruguay, la Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre.

De acuerdo con el cronograma anunciado, el Papa llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11, en una visita que incluirá actividades religiosas e institucionales.

Por ahora, no se informó la suspensión del viaje ni se anunciaron cambios en las fechas previstas. La evolución del pontífice durante el posoperatorio será clave para determinar si podrá cumplir con la agenda internacional.

Qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido que puede medir hasta tres centímetros de diámetro. Puede estar relacionado con infecciones previas, cicatrices o procesos inflamatorios. En algunos casos, también puede corresponder a un tumor.

Su detección no significa necesariamente que exista cáncer. Para evaluar sus características, los médicos analizan estudios por imágenes, como radiografías y tomografías, y consideran factores como el tamaño, la forma y los cambios que pueda presentar con el tiempo.

Cuando existen dudas sobre su naturaleza, pueden solicitar nuevos estudios o una biopsia. En determinadas circunstancias, se recomienda la extirpación quirúrgica para analizar la lesión y establecer un diagnóstico.

El Hospital Gemelli, un centro de referencia para los papas

El Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma es uno de los centros médicos más vinculados con la atención de los pontífices. Allí fue internado Juan Pablo II después del atentado que sufrió en la plaza de San Pedro en 1981.

El hospital también atendió al papa Francisco, quien fue operado allí en 2021 y 2023. En febrero de 2025, el anterior pontífice ingresó por una infección respiratoria que derivó en una neumonía bilateral y permaneció internado durante 38 días.

Ahora, el establecimiento recibirá a León XIV para la intervención pulmonar, en una internación que podría extenderse durante aproximadamente una semana, según las previsiones iniciales del Vaticano.

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