Cinco sismos en 24 horas: Catamarca tembló reiteradas veces en el inicio de la semana

Según el portal Volcano Discovery, Argentina es un país en el que hay alrededor de 11,8 sismos por día, por lo que el caso de Catamarca alcanzaría cerca del 50% de los que se producirían habitualmente en todo el país en ese lapso de tiempo. Pese a tener una gran zona montañosa, región en la cual suele registrarse este tipo de eventos, Argentina tiene un bajo promedio de temblores. Los países con alta actividad sísmica, como Japón, registran entre 1.500 y 2.000 movimientos telúricos diarios.