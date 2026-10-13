Cinco sismos en 24 horas: Catamarca tembló reiteradas veces en el inicio de la semana

Resumen para apurados
- El Inpres registró cinco sismos leves de entre 2,6 y 2,9 de magnitud en Catamarca entre el lunes y martes, debido a la habitual actividad tectónica en la región andina.
- Los temblores ocurrieron en 24 horas cerca de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra, con profundidades dispares y sin causar daños ni ser percibidos por la mayoría de la población.
- Aunque representó casi la mitad de los sismos diarios del país, la cifra no es alarmante; los expertos mantienen el monitoreo habitual de la actividad geológica en la zona.
La semana acaba de empezar y Catamarca ya lleva un largo registro de movimientos telúricos. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), la provincia norteña tuvo cinco sismos en un poco más de 24 horas entre el lunes y el inicio de este martes. Aunque fueron más temblores de los que se registran en promedio, el número sigue sin alcanzar una cantidad alarmante y los sismos no fueron sentidos por la población, en su mayoría.
Según el portal Volcano Discovery, Argentina es un país en el que hay alrededor de 11,8 sismos por día, por lo que el caso de Catamarca alcanzaría cerca del 50% de los que se producirían habitualmente en todo el país en ese lapso de tiempo. Pese a tener una gran zona montañosa, región en la cual suele registrarse este tipo de eventos, Argentina tiene un bajo promedio de temblores. Los países con alta actividad sísmica, como Japón, registran entre 1.500 y 2.000 movimientos telúricos diarios.
Cinco sismos en Catamarca en 24 horas
Los temblores que registró el INPRES en las últimas horas en Catamarca fueron cinco. Los movimientos sísmicos se registraron, en realidad, en 24 horas y 31 minutos. El primero de ellos ocurrió pasada la medianoche del domingo, es decir, a las 0:16 del lunes. El último, a primera hora de este martes 13, a las 0:47.
El primer sismo fue registrado a las 0:16 del 12 de octubre al sur de Catamarca; exactamente, a 33 kilómetros al sudeste de Tinogasta, a 65 kilómetros al oeste de Aimogasta y a 86 kilómetros al sudoeste de Belén. Tuvo una magnitud de 2,8 y se produjo a 138 kilómetros de profundidad.
El segundo tuvo una menor intensidad y alcanzó una magnitud de 2,6 con epicentro a 167 kilómetros de profundidad a las 3:03 del lunes. Se produjo al sudoeste de la provincia, en las proximidades de Antofagasta de la Sierra.
El más intenso de los sismos fue el tercero, que se produjo a las 5:46, a 26 kilómetros al sur de Incahuasi, 47 kilómetros al noreste de Antofagasta de la Sierra y 115 kilómetros al oeste de Cafayate. Tuvo una magnitud de 2,9 y se registró a 175 kilómetros de profundidad.
El cuarto sismo fue el más superficial de todos. Se dio a tan solo cinco kilómetros de profundidad, a 50 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra, 58 kilómetros al sudeste de Incahuasi y 97 kilómetros al oeste de Cafayate. Se produjo a las 8:54 con una magnitud de 2,7.
Finalmente, el quinto sismo fue el que se registró durante la primera hora del martes 13, a las 0:47. Se ubicó también entre los más superficiales, con epicentro a 10 kilómetros de profundidad, a 67 kilómetros al este de Antofagasta de la Sierra, 71 kilómetros al sudeste de Incahuasi y 79 kilómetros al oeste de Cafayate. Su magnitud fue de 2,6.