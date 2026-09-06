El sur de Salta volvió a temblar: el sismo que se sintió ayer en Tucumán tuvo tres réplicas en las últimas 24 horas

El sur de Salta volvió a registrar actividad sísmica luego del fuerte temblor de magnitud 4,7 que se produjo durante la mañana del sábado y que también fue percibido en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En las últimas 24 horas, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) detectó al menos tres movimientos posteriores en la misma zona.