El sur de Salta volvió a temblar: el sismo que se sintió ayer en Tucumán tuvo tres réplicas en las últimas 24 horas
El sur de Salta registró un nuevo movimiento sísmico este domingo, de magnitud 3 y a 31 kilómetros de profundidad. Es el tercer temblor posterior al sismo de 4,7 que ayer se sintió con fuerza en distintas localidades de Salta y Tucumán.
Resumen para apurados
- El INPRES registró tres réplicas en el sur de Salta en 24 horas, tras el sismo de magnitud 4,7 del sábado que se sintió también en Tucumán y Jujuy.
- La secuencia se inició el sábado con un temblor superficial de 6 km de profundidad cerca de Cafayate, al que siguieron réplicas de 3,6, 3,4 y 3 grados.
- El organismo mantiene bajo vigilancia esta activa falla del NOA; aunque los movimientos decrecen en magnitud, se monitorea la estabilidad geológica zonal.
El sur de Salta volvió a registrar actividad sísmica luego del fuerte temblor de magnitud 4,7 que se produjo durante la mañana del sábado y que también fue percibido en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En las últimas 24 horas, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) detectó al menos tres movimientos posteriores en la misma zona.
El último de ellos ocurrió este domingo 6 de septiembre a las 12.41. El organismo informó que se trató de un sismo de magnitud 3, con una profundidad de 31 kilómetros y epicentro ubicado 56 kilómetros al sudeste de Incahuasi, 78 kilómetros al noreste de Antofagasta, en territorio salteño.
El movimiento tuvo coordenadas -25.721 de latitud y -66.723 de longitud y, según el INPRES, se trata por el momento de un sismo calculado automáticamente y sujeto a revisión por un sismólogo.
Tres movimientos después del sismo que se sintió en Tucumán
La actividad comenzó el sábado 5 de septiembre a las 8.37, cuando un sismo de magnitud 4,7 sacudió el sur de Salta. El epicentro se ubicó a 71 kilómetros al este de Antofagasta y a 74 kilómetros al oeste de Cafayate, con una profundidad de apenas 6 kilómetros.
Por su intensidad, el temblor fue percibido en distintas localidades. El INPRES registró intensidad IV en Molinos, III a IV en Cafayate y III en las ciudades de Salta y San Miguel de Tucumán. También fue levemente percibido en San Salvador de Jujuy.
Poco más de dos horas después, a las 10.48, se registró otro movimiento de magnitud 3,6, con epicentro a 68 kilómetros al sudeste de Incahuasi, 74 kilómetros al noroeste de Cafayate y 81 kilómetros al este de Antofagasta. El sismo tuvo una profundidad de 14 kilómetros.
A las 13.37 volvió a temblar en la misma región. En este caso, el INPRES informó un movimiento de magnitud 3,4, con epicentro en el sector del sur de Salta.
Finalmente, este domingo al mediodía se produjo el cuarto movimiento de la secuencia: el sismo de magnitud 3 registrado a las 12.41.
Una zona con actividad sísmica
La región ubicada entre el sur de Salta, el oeste de Tucumán y el área cercana a Cafayate registra con frecuencia movimientos sísmicos de distinta magnitud.
De hecho, el propio INPRES había registrado otros sismos en el área durante las últimas semanas. Entre ellos se encuentra uno de magnitud 3,3 ocurrido el 19 de agosto, con epicentro a unos 71 kilómetros al este de Antofagasta y 74 kilómetros al sudeste de Incahuasi.
La secuencia registrada desde el sábado volvió a poner bajo atención a una de las zonas sísmicamente activas del NOA, aunque los movimientos posteriores al temblor principal fueron de menor magnitud.
Datos clave del último sismo
Fecha: domingo 6 de septiembre de 2026.
Hora: 12.41.
Magnitud: 3.
Profundidad: 31 kilómetros.
Epicentro: 56 km al sudeste de Incahuasi.
Ubicación: sur de Salta.
Coordenadas: -25.721, -66.723.
Estado: cálculo automático, sujeto a revisión por un sismólogo.