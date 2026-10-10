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Terremoto en Panamá: un ex participante de Gran Hermano contó cómo vivió el fuerte sismo

Martín Anchorena, quien vive en el país centroamericano desde hace más de una década, confirmó que está a salvo junto a su pareja.

Terremoto en Panamá: un ex participante de Gran Hermano contó cómo vivió el fuerte sismo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El ex Gran Hermano Martín Anchorena relató este viernes que resultó ileso junto a su pareja tras un sismo de magnitud 7,7 que sacudió Panamá, donde reside hace más de una década.
  • La pareja mostró daños en su edificio, debió esperar la autorización de bomberos para reingresar y pasó la noche en alerta con pertenencias listas ante réplicas de hasta 6,2.
  • Debido al temor por los continuos temblores y el estado de la propiedad, la pareja evalúa regresar de inmediato a la Argentina para resguardar su seguridad.
Resumen generado con IA

Momentos de angustia y desconcierto se vivieron este viernes en Panamá, cuando un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el país centroamericano. En medio de la incertidumbre por las consecuencias del sismo, Martín Anchorena, ex participante de Gran Hermano 2011 que reside allí, compartió su testimonio y contó cómo atravesó el temblor junto a su pareja.

En sus redes sociales, donde documenta sus viajes y la vida que construyó lejos de Argentina, Anchorena publicó un carrusel de imágenes que mostró el antes y el después del terremoto.

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La secuencia comenzó con una postal de una extensa pileta del edificio donde vive, desde la que se observan algunas palmeras y el mar. “Antes del terremoto”, escribió.

Poco después, compartió una imagen aérea de la bahía y acompañó la fotografía con un mensaje para tranquilizar a sus seguidores: “Terremoto de 7,7 en Panamá, gracias a Dios estamos bien”.

Finalmente, publicó una tercera fotografía de la costa panameña, captada desde las alturas, y dejó una reflexión sobre lo impredecible de la vida y la importancia de disfrutar el presente. “Vivan, que de un momento a otro, las prioridades cambian. Todo cambia”, expresó.

En el epígrafe de la publicación, también agradeció los mensajes de quienes se comunicaron con él tras el terremoto y confirmó que tanto él como su pareja estaban a salvo.

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“Solo paso a dar las gracias a Dios y a todos los que se preocuparon, estamos bien, Dios es grande, muy grande”, manifestó.

Los daños en el edificio y las réplicas que generaron temor

Por su parte, Constanza Pérez, pareja del ex concursante, documentó los daños que dejó el sismo en el edificio donde vive con Anchorena. En una de sus publicaciones, mostró el pasillo de la propiedad cubierto de fragmentos de revestimiento desparramados por el suelo.

“Martín y yo estamos bien, y aguardando el ok de los bomberos para poder subir”, escribió. Además, describió la situación en la ciudad como “un caos” debido a las constantes réplicas.

Aunque finalmente pudieron regresar al departamento, Pérez reconoció que la continuidad de los movimientos sísmicos le generaba temor. Por ese motivo, durante la noche, ella y Anchorena tuvieron que modificar sus planes y trasladarse al piso 9 junto a algunos amigos del edificio.

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Ante el escenario que les tocó atravesar, la pareja comenzó a evaluar su regreso al país. “Toca armar las valijas y volver a Argentina mañana mismo”, anunció Pérez.

Cerca de la medianoche, la joven volvió a manifestar su preocupación por los constantes temblores y contó cómo se preparaban para pasar la noche. “Se acaba de sentir otra réplica de 6,2. Hoy se duerme con ropa y con la mochila en la puerta. Que se termine ya, se siente eterno aunque sean solo segundos”, escribió.

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