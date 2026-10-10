Terremoto en Panamá: un ex participante de Gran Hermano contó cómo vivió el fuerte sismo

Cerca de la medianoche, la joven volvió a manifestar su preocupación por los constantes temblores y contó cómo se preparaban para pasar la noche. “Se acaba de sentir otra réplica de 6,2. Hoy se duerme con ropa y con la mochila en la puerta. Que se termine ya, se siente eterno aunque sean solo segundos”, escribió.