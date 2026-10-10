“Súper Niño”: las medidas de aplicación urgente que proponen científicos del clima

Discriminación entre efectos de El Niño y el calentamiento global

El Niño es un patrón climático natural que se repite en ciclos irregulares, aproximadamente, cada cinco años. Su frecuencia de aparición puede variar también entre los 2 y 7 años. En definitiva, es un fenómeno que no depende del cambio climático. Sin embargo, para atender a una u otra problemática, las medidas que deben adoptarse y los plazos en los que se implementarán serán distintos. Cada decisión apuntará a la resolución de un conflicto singular. Mientras más investigación haya, mejores decisiones podrán tomarse.