Arrancó el cobro 100% digital: Guía práctica para saber con qué medios podés pagar

Duró poco el paso libre sobre las rutas de la región. La flamante concesionaria privada Autovía del NOA (Aunoa) comenzó a aplicar desde hoy el cobro formal de tarifas tras la breve ventana técnica sin costo que se abrió con la toma de posesión del Corredor Noroeste. El dato central para cualquier automovilista o transportista: el dinero en efectivo ya no corre más en las cabinas.