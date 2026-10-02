Casi 200 sismos en dos meses sacuden los Valles Calchaquíes: los científicos investigan qué ocurre

Los Valles Calchaquíes atraviesan un período de marcada actividad sísmica que concentra la atención de investigadores de distintas instituciones. En menos de dos meses se registraron alrededor de 200 movimientos en el área de influencia del volcán Galán, entre Salta y Catamarca. La cifra representa casi un tercio de los aproximadamente 750 eventos contabilizados durante los ocho años anteriores en esa región.