El peligroso impacto que puede tener el "Súper Niño" sobre una temida enfermedad

La llegada de un posible Súper Niño durante el verano 2026-2027 vuelve a poner en alerta sobre una de las enfermedades que más preocupa a la Argentina, en especial a Tucumán: el dengue. Con pronósticos de lluvias intensas y persistentes en distintas regiones del país, los especialistas advierten que las condiciones climáticas podrían influir en la proliferación del mosquito Aedes aegypti, aunque el impacto no necesariamente será el esperado.