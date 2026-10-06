La bandera de Malvinas llegó a la despedida de Messi: la pintó un chico de 17 años, nieto de un ex combatiente

Nicolás pertenece a una generación que vivió las derrotas casi sin darse cuenta. "No tengo tantos recuerdos de la final de 2014. Me cuentan mis papás que lloraba de chiquito. Pero, por suerte, me tocó vivir con más conciencia la mejor parte de él, y lo agradezco", reconoció. Para él, la historia del capitán es de película. "Se lo criticaba desde acá: en Barcelona le iba bien y en la Selección no le salían las cosas. Siguió luchando hasta conseguir todo lo que logró", agregó.