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La bandera de Malvinas llegó a la despedida de Messi: la pintó un chico de 17 años, nieto de un ex combatiente

Nicolás Veliz Pérez la pintó sobre un mantel de su casa y la llevó al Monumental. Es una réplica de la que mostraron los jugadores ante Inglaterra.

DE PUÑO Y LETRA. Nicolás Veliz Pérez, de 17 años, muestra la bandera de Malvinas que pintó sobre un mantel de su casa.
DE PUÑO Y LETRA. Nicolás Veliz Pérez, de 17 años, muestra la bandera de Malvinas que pintó sobre un mantel de su casa. Foto: Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera TerrazasEnviado especial Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Veliz Pérez llevó al Monumental una bandera de Malvinas para homenajear a Lionel Messi en su partido de despedida con la Selección argentina frente a Benín.
  • El joven de 17 años, nieto de un excombatiente, pintó la tela emulando la pancarta mostrada por el plantel argentino tras eliminar a Inglaterra en el Mundial 2026.
  • La iniciativa refleja la vigencia de la causa Malvinas en las nuevas generaciones y consolida el vínculo emotivo y patriótico en torno al legado deportivo de Messi.
Resumen generado con IA

DESDE BUENOS AIRES.- Entre las camisetas que se acercan al Monumental, una tela blanca llama la atención. En letras negras pintadas a mano dice: "Las Malvinas son argentinas". La sostiene Nicolás Veliz Pérez, de 17 años, con un piluso que dice "Indio" y una camiseta con el nombre de Diego Maradona. Llegó desde Lomas de Zamora para despedir a Lionel Messi, que esta noche jugará ante Benín su último partido con la Selección.

"Hace relativamente poco tuve mi viaje de egresados. El día anterior a viajar encontré un mantel blanco en mi casa y dije: 'Voy a hacer la bandera de Malvinas'. Lo más difícil fue la letra: traté de hacerla lo más prolija posible, siempre primero con lápiz, y después la pintamos con ayuda de mi mamá", contó. La tela viajó con él a Bariloche y hoy está en Núñez.

La leyenda es la misma que los jugadores mostraron el 15 de julio en Atlanta, después del triunfo 2-1 ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. La imagen dio la vuelta al mundo. Para Nicolás, ese partido fue especial. "Lo viví con mi viejo, y él me decía que le parecía más importante ganarle a Inglaterra que la final misma. Con la camiseta también hacemos muchos chistes: en vez de la cuarta estrella, las Malvinas", relató.

En ese triunfo encuentra un puente entre sus dos ídolos. Maradona le ganó a Inglaterra en México 1986, cuatro años después de la guerra. "A Maradona siempre se le valoró mucho ese partido con los ingleses. A Messi le faltaba un partido así, ganarlo de la manera en que se ganó. Después de la final se dijeron muchas cosas por la bandera, pero igual me parece muy importante que la hayan mostrado", sostuvo.

No vivió la guerra, pero la siente propia. "Es un símbolo patrio. Siempre aprendemos sobre Malvinas y capaz te da un poco de bronca. Mi abuelo fue combatiente de Malvinas. Lamentablemente ya falleció, pero de ahí viene todo", explicó. Esta noche, el Himno lo cantará Fabio Santana, también excombatiente de Malvinas.

Nicolás pertenece a una generación que vivió las derrotas casi sin darse cuenta. "No tengo tantos recuerdos de la final de 2014. Me cuentan mis papás que lloraba de chiquito. Pero, por suerte, me tocó vivir con más conciencia la mejor parte de él, y lo agradezco", reconoció. Para él, la historia del capitán es de película. "Se lo criticaba desde acá: en Barcelona le iba bien y en la Selección no le salían las cosas. Siguió luchando hasta conseguir todo lo que logró", agregó.

Más que un partido

¿Qué le agradece a Messi? "Todo. Cómo le dio alegría a un pueblo que capaz sufre mucho por temas que están fuera de lo futbolístico. Aunque muchos digan que es solo un partido, nos da alegría: él, la Scaloneta, todo. También demuestra que hay que seguir intentándolo. Siempre se le va a agradecer", cerró. Esta noche, con su bandera y el recuerdo de su abuelo, también le dirá gracias.

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