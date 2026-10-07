La bandera de Malvinas en la despedida de Messi que volvió a generar polémica en Inglaterra

Resumen para apurados
- La exhibición de una bandera sobre Malvinas en el Monumental durante el último partido de Messi con Argentina generó fuertes críticas del diario The Sun.
- El veterano Fabio Santana ingresó con la enseña y el plantel posó junto a ella; el medio británico recordó antecedentes de multas impuestas por la FIFA.
- Aunque The Sun advirtió sobre posibles penalidades económicas, la FIFA aún no confirmó ninguna investigación ni sanción disciplinaria al respecto.
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo emoción, homenajes y una multitudinaria celebración en el Monumental, pero también dejó una imagen que generó repercusiones en Inglaterra. La presencia de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante los momentos previos al partido ante Benín fue puesta bajo la lupa por el diario británico The Sun, que planteó la posibilidad de que Argentina vuelva a ser sancionada por la FIFA.
La bandera apareció en el campo de juego durante la ceremonia previa al encuentro y cobró especial protagonismo cuando Fabio Santana, veterano de la Guerra de Malvinas, ingresó al terreno con la enseña sobre sus hombros como parte del homenaje. Luego, algunos integrantes del plantel argentino y el entrenador Lionel Scaloni posaron junto a la bandera.
La escena no pasó inadvertida en Inglaterra. The Sun recordó que la Selección argentina ya había recibido una sanción económica de la FIFA durante el Mundial, por un monto que, según el medio británico, alcanzó los 300.000 dólares. Aquella medida estuvo vinculada a distintas infracciones, entre ellas manifestaciones de carácter no deportivo, mala conducta y acusaciones relacionadas con cánticos y gestos discriminatorios.
🇦🇷 Futbolistas de la Selección de Argentina y cuerpo técnico posando con la bandera por las Malvinas, sostenida por el veterano de guerra Fabio Santana, quien cantó el himno durante la el último partido de Messi con la blanquiceleste. https://t.co/BiNuAcUr6w— Fútbol y Política (@FutboliPolitica) October 7, 2026
El diario también recuperó un antecedente ocurrido durante la Copa del Mundo, cuando una bandera con la misma reivindicación apareció luego del partido entre Argentina e Inglaterra. Según la publicación británica, en aquella oportunidad un hincha había ingresado la bandera escondida en su ropa interior y posteriormente la desplegó dentro del estadio.
Ahora, The Sun volvió a poner el conflicto por las Islas Malvinas en el centro de la escena a partir de lo ocurrido en el último partido de Messi con la camiseta argentina.
Por el momento, la FIFA no confirmó ninguna nueva sanción contra la Selección argentina por la exhibición de la bandera en el Monumental. La posibilidad planteada por el medio inglés queda, por ahora, a la espera de una eventual evaluación del organismo internacional.