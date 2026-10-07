La bandera de Malvinas en la despedida de Messi que volvió a generar polémica en Inglaterra

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tuvo emoción, homenajes y una multitudinaria celebración en el Monumental, pero también dejó una imagen que generó repercusiones en Inglaterra. La presencia de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante los momentos previos al partido ante Benín fue puesta bajo la lupa por el diario británico The Sun, que planteó la posibilidad de que Argentina vuelva a ser sancionada por la FIFA.