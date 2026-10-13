Marcos Galperin cuestionó una norma del BCRA sobre el costo de los créditos: “Es falso e incorrecto”

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, cuestionó una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que obliga a las entidades financieras, las fintech y las billeteras virtuales a informar el Costo Financiero Total Efectivo Anual de los créditos. El empresario sostuvo que el indicador se calcula sobre supuestos que, a su entender, no reflejan el funcionamiento real de los préstamos.