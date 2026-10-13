Marcos Galperin cuestionó una norma del BCRA sobre el costo de los créditos: “Es falso e incorrecto”

Resumen para apurados
- Marcos Galperin cuestionó hoy en X una norma del BCRA en Argentina, al considerar falso el cálculo del Costo Financiero Total por inflacionar los costos reales de los créditos.
- Ocurrió tras un posteo sobre un préstamo de Mercado Pago. Galperin afirmó que el BCRA exige computar renovaciones y capitalizaciones teóricas que no suceden en la práctica.
- El reclamo reabre la discusión sobre las exigencias regulatorias a las fintech en Argentina y la forma en que los usuarios comparan el costo final de los servicios financieros.
Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, cuestionó una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que obliga a las entidades financieras, las fintech y las billeteras virtuales a informar el Costo Financiero Total Efectivo Anual de los créditos. El empresario sostuvo que el indicador se calcula sobre supuestos que, a su entender, no reflejan el funcionamiento real de los préstamos.
La controversia surgió a partir de una publicación del economista Agustín Etchebarne en la red social X, donde compartió una simulación de un crédito de Mercado Pago por $10.000. Según el ejemplo, el usuario debía devolver el dinero en 12 cuotas de $1.208,02, por un total de $14.496,24. La operación consignaba una Tasa Nominal Anual (TNA) del 60%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 79,59% y un CFTEA del 102,36%.
Galperin respondió al posteo y cuestionó la metodología que exige la autoridad monetaria. “El ‘Costo Financiero Total Efectivo Anual’ que el BCRA obliga a publicar es falso, incorrecto (y por ende inflacionado)”, escribió.
Por qué Galperin cuestiona el cálculo del Banco Central
El empresario argumentó que el indicador se basa en supuestos que no se cumplen habitualmente en la práctica. Según su interpretación, el cálculo contempla la capitalización de los intereses y la renovación sucesiva del préstamo durante un año cada vez que vence.
“En decenas de millones de préstamos otorgados, eso no ocurre nunca”, afirmó Galperin, al defender su postura frente a los cuestionamientos sobre el costo del financiamiento ofrecido por Mercado Pago.
Qué es el costo financiero total de un préstamo
El Banco Central define el Costo Financiero Total (CFT) como una medida que permite conocer el costo efectivo de un crédito. A diferencia de la tasa de interés, el indicador contempla también otros conceptos asociados a la operación, como comisiones, seguros, impuestos y cargos adicionales.
El "Costo Financiero Total Efectivo Anual" expresa ese costo en términos anuales y busca facilitar la comparación entre distintas alternativas de financiamiento. De esta manera, el usuario puede evaluar no solo la tasa de interés anunciada, sino también los gastos que inciden en el monto final que deberá pagar..