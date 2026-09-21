"Yo donde más aprendí para Mercado Libre es en el rugby": Marcos Galperin en un mano a mano con Agustín Creevy

Resumen para apurados
- En las oficinas de Mercado Libre, Marcos Galperin explicó a Agustín Creevy que el rugby fue clave para desarrollar la resiliencia y el liderazgo detrás de su empresa.
- El empresario fue apertura y campeón universitario antes de volcarse a los negocios, aplicando la conformación de perfiles diversos del deporte en la estructura corporativa.
- Galperin definió su rol actual como "coach" tras ceder la dirección ejecutiva, anticipando una conducción empresarial enfocada en guiar estratégicamente a los nuevos líderes.
En un recorrido por las oficinas de la compañía y el histórico garage donde comenzó el proyecto en 1999, Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, mantuvo una charla distendida con el ex capitán de Los Pumas, Agustín Creevy.
Durante la entrevista, el empresario argentino reflexionó sobre el impacto que tuvo el deporte en su vida y aseguró que las mayores lecciones de liderazgo, resiliencia y trabajo en equipo no las obtuvo en las aulas universitarias, sino en la cancha.
El carácter y la resiliencia: "No se aprende por YouTube"
Aunque reconoce el valor del conocimiento técnico e instituciones de prestigio, Galperin enfatizó que la mentalidad competitiva requerida para encarar proyectos de gran escala se moldea a través de experiencias físicas y emocionales exigentes.
"Yo donde más aprendí para Mercado Libre es en el rugby. Todo lo que te enseña el rugby para mí es espectacular: cómo te enseña a competir, armar equipos, a bancarte las malas, la resiliencia".
El empresario comparó el entrenamiento de rugby con la preparación de cuerpos de elite militar como los Marines en Estados Unidos. Para Galperin, haber practicado este deporte desde niño otorga un valor diferencial imposible de adquirir de manera virtual: "El rugby lo que te forma es carácter y eso no lo podés aprender por YouTube... Cuando vos tenés el privilegio de aprender eso desde chiquito, ya lo tenés en tu ADN, la forma de competir".
La construcción de equipos: de la cancha a la oficina
Uno de los puntos centrales del diálogo con Creevy fue la necesidad de reunir perfiles diversos para alcanzar un objetivo común. Del mismo modo que un equipo de rugby requiere jugadores con diferentes habilidades físicas y tácticas, una empresa necesita integrar talentos complementarios.
"Armé un equipo con gente distinta, igual que el rugby, que vos tenés un alto, un flaco, un gordo, un rápido... Y acá lo mismo: tenés uno que sabe mucho de tecnología, uno que es un gran vendedor, uno que sabe de finanzas".
Según explicó el fundador, el secreto reside en que todos los integrantes compartan "una misma cultura de competir, de pasarla bien, de agregar valor y de tratar de cambiar el mundo a través de lo que hacemos".
La metáfora táctica: el paso de "Apertura" a "Coach"
Galperin también abordó la evolución de su rol en la conducción de la compañía. Al referirse a la transición ejecutiva y la llegada del nuevo CEO, Ariel "Ari", utilizó una analogía propia del puesto de apertura (el número 10), posición que él mismo jugaba: "Yo antes era el 10, el capitán y el coach. Ahora soy el coach, y Ari es el 10 y el capitán".
Del sueño de Los Pumas a las finanzas
Durante la charla, Galperin repasó su etapa como jugador. Tras cursar en los colegios San Marcos y San Andrés, llegó a ser preseleccionado para los Pumitas. Sin embargo, al enfrentarse en divisiones juveniles a figuras de la talla de Lisandro Arbizu, decidió dar un paso al costado en el alto rendimiento:"En quinta habíamos jugado una vez contra [ellos]... nos habíamos comido 40. Dije: 'Me parece que mejor dedicarme a otra cosa'. Creo que él me hizo un favor a mí".
Posteriormente, mientras cursaba sus estudios en Wharton (Universidad de Pensilvania), continuó jugando de apertura, consagrándose campeón de la Ivy League, para luego integrar el equipo de primera división del Club San Andrés hasta los 25 años.