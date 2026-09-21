"Yo donde más aprendí para Mercado Libre es en el rugby": Marcos Galperin en un mano a mano con Agustín Creevy

El empresario comparó el entrenamiento de rugby con la preparación de cuerpos de elite militar como los Marines en Estados Unidos. Para Galperin, haber practicado este deporte desde niño otorga un valor diferencial imposible de adquirir de manera virtual: "El rugby lo que te forma es carácter y eso no lo podés aprender por YouTube... Cuando vos tenés el privilegio de aprender eso desde chiquito, ya lo tenés en tu ADN, la forma de competir".