“Los zurdos quieren perpetuarse en el poder”: Marcos Galperin respaldó a Milei en la polémica por impuestos a los ricos
El fundador de Mercado Libre aseguró que “sacándole el 100% del patrimonio a todos los más ricos, no se pagan ni seis meses del presupuesto anual del Estado”. Javier Milei celebró sus dichos y Luis Caputo habló de “jaque mate”.
Resumen para apurados
- El empresario Marcos Galperin respaldó al presidente Javier Milei en redes sociales al rechazar mayores impuestos a los ricos, argumentando que no solucionarían el déficit.
- El debate se originó tras las críticas de Milei al periodista Diego Iglesias por proponer gravar grandes fortunas, un cruce al que también se sumó el ministro Luis Caputo.
- Este cruce consolida la alianza ideológica entre el principal empresario del país y el gobierno de Milei, marcando el rumbo del debate sobre la presión tributaria nacional.
Marcos Galperin volvió a respaldar públicamente al presidente Javier Milei y quedó en el centro de una fuerte polémica en redes sociales tras criticar los pedidos de subir impuestos a los sectores más ricos de la sociedad.
El fundador de Mercado Libre se hizo eco de un posteo del mandatario contra el periodista Diego Iglesias, quien había reclamado una mayor carga impositiva sobre los multimillonarios. “La batalla ricos vs pobres la inventaron los zurdos para hacerse del control del Estado y convertirse en mega ricos y perpetuarse en el poder”, escribió Galperin en su cuenta de X.
El empresario sostuvo además que “sacándole el 100% del patrimonio a todos los más ricos, no se pagan ni 6 meses del presupuesto de un año del Estado”, en una defensa de las políticas liberales impulsadas por Milei.
La respuesta de Milei y el apoyo de Caputo
El presidente Javier Milei celebró el mensaje del empresario y respondió con una frase breve pero contundente: “Claridad meridiana”.
La discusión comenzó luego de que el mandatario atacara al periodista Diego Iglesias, a quien calificó de “zurdo ignorante” y “envidioso” por plantear la necesidad de aumentar impuestos a las grandes fortunas.
“Mises sostenía que el conocimiento en economía llevaba al liberalismo. A su vez, Hayek afirmaba que si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. Por ende, no sorprende que un zurdo ignorante quiera robar la riqueza de los exitosos”, escribió Milei en X.
Al cruce también se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien compartió el mensaje de Galperin y comentó irónicamente: “Jaque mate”.
Qué dijo Diego Iglesias sobre los impuestos a los ricos
La polémica se originó tras declaraciones del periodista Diego Iglesias en Futurock, donde sostuvo que “el gran tema de este momento histórico” es que “los ricos y ultrarricos han logrado instalar que no les tienen que cobrar más impuestos”.
Según Iglesias, existe una narrativa instalada por los sectores más poderosos para evitar mayores cargas tributarias. “Si nos cobrás más impuestos generamos menos trabajo, destruimos riqueza o nos vamos a otro país”, resumió el periodista sobre los argumentos empresariales.
Además, reclamó dirigentes políticos “con audacia” que estén dispuestos a “cobrarles más impuestos” a las grandes fortunas para disputar “la narrativa cultural”.
La reacción de Mercedes D’Alessandro
Entre las respuestas críticas al mensaje de Galperin apareció la economista Mercedes D’Alessandro, exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández.
“Con el impuesto a las grandes fortunas se hicieron muchas cosas. Pero ya sabemos que te hace rajar. A quienes no les cambia la mega riqueza pagar es a ustedes”, escribió la economista.
El comentario de Galperin generó miles de interacciones y reavivó el debate sobre la presión impositiva, la distribución de la riqueza y el rol del Estado en Argentina.
Galperin y Milei, una relación cada vez más cercana
No es la primera vez que Marcos Galperin respalda públicamente a Javier Milei. El empresario ya había apoyado al Presidente en otras discusiones políticas y económicas, especialmente en torno a las reformas de mercado y las críticas al intervencionismo estatal.
En marzo, tras el discurso de Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Galperin había expresado su apoyo con un breve mensaje: “100% de acuerdo”.